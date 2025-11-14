Abanto pone en valor el talento de la hostelería local con un concurso y 700 euros en premios Se podrán consumir los pintxos de los doce establecimientos participantes a 2 euros, los días 22, 23, 29 y 30 de este mes

Diana Martínez Abanto Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:48 Comenta Compartir

A través de la creatividad, la gastronomía y la puesta en valor de las raíces mineras, el Ayuntamiento de Abanto busca promocionar el talento de la hostelería local con la celebración de la XI edición del concurso de pintxos mineros. El certamen, que se pone en marcha en colaboración con la asociación de comerciantes y hosteleros ACHA, repartirá 700 euros en premios.

Doce establecimientos toman parte en esta edición, cuatro más que el pasado ejercicio, lo que confirma la consolidación de este evento, que tiene como fin «impulsar la hostelería, dinamizar el consumo local y promocionar la marca 'Pintxo Minero' como sello de identidad gastronómica de Abanto», expresa el alcalde, Iñaki Urrutia. Cada local presentará un único pintxo, con nombre en euskera y relacionado con la minería. Se podrán consumir a 2 euros, los días 22, 23, 29 y 30 de este mes, de 13.00 a 15.00 horas, en los bares Alirón, Arlekín, Bar 1914, Bar El Patio, Bar J2, Bar JR, Batzoki, Enparantza Taberna, La Casa del Pueblo, Mai Gau Txori, Meatza y Muleke.

Un jurado profesional y otro popular otorgarán dos premios cada uno (los primeros puestos se llevarán 200 euros y los segundos, 100). También se dará un accésit de 50 euros a la mejor presentación y originalidad, y otro tanto se sorteará entre los vecinos que voten por el mejor pintxo.