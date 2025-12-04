Abanto entrega más de 16.000 euros a emprendedores locales La iniciativa promueve la inserción en el mercado laboral y apoyar la creación de nuevos negocios

Diana Martínez Abanto Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:33 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Abanto ha entregado este jueves, en el salón de plenos, cheques por valor de 16.700 euros en total a los dieciséis emprendedores que han participado en el programa de empleo Ekintzaileak, con el fin de promover la inserción en el mercado laboral y apoyar la creación de nuevos negocios. En esta edición, nueve varones han recibido un importe de mil euros, mientras que siete mujeres, 1.100.

Los proyectos surgidos consisten en hostelería, artesanía y artes plásticas, repartidores, herrería, frutería, mecánica y reparación de vehículos, panadería, academia de inglés, tatuajes e instalación, reparación y conservación de cristales en edificios.

Para esta edición, puesta en marcha en agosto de este año, se han destinado 18.000 euros, 2.000 más que el ejercicio anterior. «Es prioritario invertir en empleo, ayudar a emprendedores que se lanzan a crear un negocio en el municipio y, por supuesto, a las empresas que contraten a vecinos en paro», señala la edil de Empleo y Desarrollo Económico, Maitana Martínez.