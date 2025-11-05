Abanto contrata a trece personas con su plan de empleo joven Los seleccionados trabajarán en el Ayuntamiento a jornada completa durante un año a partir de esta semana

Diana Martínez Abanto Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:27

Arranca la octava edición del programa de empleo joven de Abanto, que este año contrata a trece menores de 30 años. Con el fin de favorecer la empleabilidad de los jóvenes al mismo tiempo en el que adquieren experiencia profesional, los seleccionados trabajarán en el Ayuntamiento a jornada completa durante un año, desde este lunes hasta el 2 de noviembre del próximo ejercicio.

Para ello se invertirán 462.793 euros, de los que Lanbide aporta más de 428.000 y el Consistorio, cerca de 34.000. «La formación, la intermediación laboral con las empresas, y las ayudas a la contratación y al emprendimiento siguen siendo los ejes para impulsar el empleo», señala la edil de Desarrollo Económico, Maitana Martínez.

En concreto, los puestos corresponden a técnicos económicos, administrativos, de promoción económica, de proyectos de edificación, de atención social, de igualdad, de actividades socioculturales, de medioambiente y de soporte informático.