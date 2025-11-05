El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Varios jugadores del Athletic aprovechan la mañana para dar un paseo por el centro de Newcastle
Imagen de los seleccionados junto al alcalde, Iñaki Urrutia, y la edil de Desarrollo Económico, Maitana Martínez. A. A.

Abanto contrata a trece personas con su plan de empleo joven

Los seleccionados trabajarán en el Ayuntamiento a jornada completa durante un año a partir de esta semana

Diana Martínez

Abanto

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

Arranca la octava edición del programa de empleo joven de Abanto, que este año contrata a trece menores de 30 años. Con el fin de favorecer la empleabilidad de los jóvenes al mismo tiempo en el que adquieren experiencia profesional, los seleccionados trabajarán en el Ayuntamiento a jornada completa durante un año, desde este lunes hasta el 2 de noviembre del próximo ejercicio.

Para ello se invertirán 462.793 euros, de los que Lanbide aporta más de 428.000 y el Consistorio, cerca de 34.000. «La formación, la intermediación laboral con las empresas, y las ayudas a la contratación y al emprendimiento siguen siendo los ejes para impulsar el empleo», señala la edil de Desarrollo Económico, Maitana Martínez.

En concreto, los puestos corresponden a técnicos económicos, administrativos, de promoción económica, de proyectos de edificación, de atención social, de igualdad, de actividades socioculturales, de medioambiente y de soporte informático.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3 El municipio vizcaíno que aspira a tener la «espectacular» iluminación de Navidad de Ferrero Rocher
  4. 4

    La razón por la que hay una ikurriña con un escudo del Athletic en Saint James Park
  5. 5

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  6. 6

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  7. 7

    Jainaga entra en la lista Forbes de los cien más ricos de España con 450 millones
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  10. 10

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Abanto contrata a trece personas con su plan de empleo joven

Abanto contrata a trece personas con su plan de empleo joven