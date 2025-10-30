El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Abanto aprueba una subida generalizada del 2,7% en los impuestos

Se ha establecido un euro por viaje en el autobús urbano, mientras que los mayores de 65 años y menores de 18 pagarán 50 céntimos

Diana Martínez

Abanto

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:37

El pleno del Ayuntamiento de Abanto ha sacado adelante este jueves -con los votos a favor del equipo de gobierno (conformado por el PNV y el PSE), la abstención de EH Bildu y la postura en contra de Indaz- el incremento de las tasas e impuestos para el próximo ejercicio y sucesivos en el 2,7%, actualizándolo así conforme al IPC.

La medida afectará al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y vehículos de tracción mecánica, así como las tasas de utilización de las piscinas municipales e instalaciones deportivas, la utilización del BiziPark y el servicio de autobús urbano, estableciéndose su precio en un euro por viaje en el caso del billete general y 50 céntimos para los mayores de 65 años y menores de 18.

Por otro lado, también se ha aprobado una moción de EH Bildu para fomentar el uso responsable del móvil entre menores, promoviendo espacios de socialización más saludables y ofrececiendo alternativas frente a la dependencia tecnológica.

