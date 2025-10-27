72.000 euros para premiar las mejores ideas innovadoras en Barakaldo El Ayuntamiento, de la mano de asociación Bilbao Metropoli 30, ha lanzado la segunda edición del concurso 'Retos de Innovación Abierta'

Dirigido a autónomos, pequeñas y medianas empresas con un máximo de 50 trabajadores, y también a cuaquier persona mayor de edad, el Ayuntamiento de Barakaldo ha lanzado de la mano de la asociación Bilbao Metropoli 30 la segunda edición del concurso 'Retos de Innovación Abierta'. Se trata de una convocatoria que tiene el objetivo de encontrar soluciones a varios de los principales desafíos a los que se enfrenta la localidad fabril: mejorar su atractivo como lugar para vivir, y también para inversión de empresas; impulsar un desarrollo urbano respetuoso, y favorecer la autonomía de los vecinos.

En estos cuatro ámbitos el certamen premiará con 72.000 euros a las mejores ideas, y algunas se testarán en el municipio. En 2022, primer año en el que se puso en marcha la iniciativa, se presentaron un total de 45 propuestas, y 18 pasaron a la fase final. De todas ellas, dos ya se encuentran en el mercado. Además, otras tres están en estos en disposición de una posible implantación.

Hasta el 28 de noviembre

Todos los interesados en participar podrán presentar sus proyectos en la web de Inguralde hasta el próximo 28 de noviembre. Un jurado compuesto por representantes institucionales, empresariales y académicos vinculados al urbanismo y al desarrollo económico, elegirá las mejores propuestas, y los premios se entregarán el 4 de febrero. «Las respuestas a los desafíos de la ciudad pueden estar en la cabeza de cualquier persona y nuestra obligación es abrir puertas para que puedan canalizar esas ideas», ha destacado la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV).

