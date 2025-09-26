5.781 huesos bajo la iglesia de San Jorge en Santurtzi Una excavación en una zona del interior del templo saca a la luz enterramientos de 54 adultos y varios niños desde hace siglos

Con el objetivo de buscar restos de la ermita original de 1075, la localidad de Santurtzi, que está inmersa en la celebración del 950 aniversario de la aparición por primera vez en un escrito del nombre del municipio marinero, dio inicio a unas excavaciones a principio de curso en el templo de San Jorge. Unos trabajos para tratar de conocer datos del templo primigenio, que levantaron hace casi mil años unos monjes británicos que acabaron en la costa vizcaína tras escapar en barco de la guerra en su tierra natal, y tras ser sorprendidos por una gran tormenta.

Con ellos arranca la historia de Santurtzi, en una pequeña capilla frente al mar que les dio un nuevo hogar. Esta edificación sufrió numerosas transformaciones posteriores y en la actualidad alberga bajo su techo infinidad de restos mortales. Así lo atestigua el trabajo realizado en estos últimos meses por la empresa de arqueología Ondare Babesa, que centrado únicamente en un espacio de unos 27 metros cuadrados de la franja norte del presbiterio, junto al altar, les ha permitido localizar un total de 5.781 huesos. «Si solo en esa parte de toda la iglesia se ha encontrado eso quiere decir que está llena de varios siglos de enterramientos en Santurtzi», ha señalado José Ángel Fernández, quien junto a Aitziber González y a la santurtziarra Aida Gutiérrez han llevado a cabo esta intervención.

Ampliar Algunos de los restos aparecieron mezclados y superpuestos entre sí. O. B.

Los tres han dado a conocer este viernes el hallazgo a los vecinos de la localidad en el arranque de un congreso que reunirá hasta el domingo a especialistas en historia y antropología, que ofrecerán conferencias temáticas sobre distintos momentos del municipio a lo largo de los siglos, para festejar el 950 aniversario. Gracias a esta excavación, y al análisis posterior de los huesos, se ha podido constatar que en este templo hubo periodos «de encharcamiento o de un ambiente con gran humedad», y que también albergó vegetación, ya que aparecieron diversas raíces. Además, con todos los restos óseos encontrados, a distintas cotas y superpuestos algunos entre sí, han podido identificar que pertenecen a 54 adultos, hombres y mujeres, algunos de edad avanzada. También localizaron huesos de bebés «nacidos y algunos todavía sin nacer», de niños y de varios adolescentes.

Lo que se desconoce es el tiempo que llevan allí descansando. «Esto ha sido una prueba, para ver qué podíamos localizar, y nos hemos encontrado con un batiburrillo de huesos de muchas centurias. Los enterramientos en las iglesias empezaron sobre el siglo XII, siendo después una práctica mucho más habitual, y estos de San Jorge podrían ser desde el siglo XIII hasta el XVIII».

En zapatos y con un rosario

Lo que también solía hacerse, y aquí se ha constatado, es que los restos se iban removiendo con la tierra en las diversas actuaciones llevadas a cabo en las iglesias. En este caso los arqueólogos localizaron huesos de una misma persona en distintos puntos del espacio analizado, algunos de ellos con tonos diferentes, por las modificaciones póstumas a las que fueron sometidos.

En este trabajo, en el que también encontraron varias extremidades inferiores con zapatos y algunos objetos personales, como un rosario con la cadena entrelazada entre los dedos, hallaron detalles curiosos, como algún varón con una altura superior al 1,80, además de diversas patologías relacionadas con procesos degenerativos, como la artrosis. Esta campaña espera tener continuidad con más fases de análisis en el templo, para conocer más acerca de los antepasados santurtizarras.

