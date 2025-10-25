3.000 personas saldrán a la calle en Barakaldo para luchar contra el cáncer de mama Una marcha solidaria reunirá este domingo fondos para investigar y frenar el cáncer de mama metastásico, de la mano de la ONG fundada por agentes municipales

Una marea azul inundará este domingo las calles de Barakaldo. 3.000 personas, el límite marcado por la organización, participarán en la marcha que lleva el sello de la ONG Intervención Solidaria Barakaldo, fundada por agentes de la Policía Local, con el objetivo de recaudar fondos para investigar y frenar el cáncer de mama metastásico.

El recorrido, un trazado asequible por todo el municipio, será de 8 kilómetros, con salida a las 10.30 desde el centro gallego, situado en el barrio de Arteagabeitia. En la sede de esta agrupación, que también colabora en el evento, es donde culminará posteriormente la cita. Todo lo recaudado con las inscripciones, una campaña que se ha realizado «en tan solo veinte días», tal y como resalta su impulsor, Carmelo Careaga, irá destinado a la asociación Maite Ta Bizi.

Paella solidaria

Además, se ha activado una fila cero, para todo aquel que quiera sumarse a colaborar con algún donativo. Para ello también se han puesto en marcha otras iniciativas, como una paella solidaria que se repartirá este sábado, con un donativo de dos euros, a las 12.30 horas en el parque de Los Hermanos, en la celebración de la fiesta de 'Comercios de Primera' de la asociación ACE.