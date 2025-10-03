El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Artebizkarra acogerá el espacio ganadero con la presencia de caballos de competición y ganado ovino premiado a nivel internacional. Enkarterrialde

Más de 250 cabezas de ganado se citarán en la feria agrícola de Zalla

El Día de Gangas, que tendrá lugar el lunes 6, incluirá un taller de txapelas, degustación de queso fresco, paseos en carro de bueyes y un gran tobogán en forma de oveja

Diana Martínez

Zalla

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:56

Comenta

La feria agrícola más tradicional de Las Encartaciones, y referente en toda Bizkaia, celebra el próximo lunes su 80 edición en Zalla. El Día de Gangas, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, Enkarterrialde y la fundación Hazi, incluirá puestos con productos kilómetros cero, un programa lleno de actividades para todos los públicos y un gran espacio ganadero con más de 250 cabezas –vacas, caballos, burros, ovejas, cabras, cerdos y hasta una muestra de perros mastines– de veinte profesionales del sector.

A partir de las 10.00 horas, Artebizkarra acogerá el espacio ganadero con la presencia de caballos de competición, ganado ovino premiado internacionalmente y jóvenes ganaderos que apuestan por el relevo generacional en el sector primario. Aunque el plato fuerte será este espacio de animales, diversas actividades conforman el programa festivo de la feria. Destacan, por ejemplo, la demostración de elaboración y degustación de queso fresco por parte de Bildotxi de Muskiz, así como el concurso de pesaje de un ejemplar de ganado mayor.

La jornada contará asimismo con un taller de hilado y demostración de la elaboración de una txapela con Laurita Siles de Muturbeltz (Carranza), pintacaras y un gran tobogán en forma de oveja que promete ser la atracción favorita de los más pequeños. También habrá paseos en calesa y carro de bueyes, degustación de txahala –carne de ternera–, un espacio para poner en valor la cebolla morada de Zalla, desafío de esquile de oveja (participarán David Zubiaur y Alberto Portilla, de Zalla, y Xabier Monduate y el niño de 11 años Aimar Sierra de Carranza), deporte rural y verbena, entre otros eventos.

