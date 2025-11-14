Más de 200 mayores practican deporte juntos en Portugalete El polideportivo Pando Aisia acoge una jornada enmarcada en el proyecto de envejecimiento activo que se centra en el equilibrio y la psicomotricidad

Más de 200 personas mayores de Portugalete se han ejercitado este viernes en la jornada del deporte, que un año más ha tenido lugar en el polideportivo Pando Aisia. Las actividades se han basado en fomentar el equilibrio y la psicomotricidad con prácticas como baloncesto, aros y frisbie, así como juegos de habilidad y puntería.

La iniciativa está enmarcada en el proyecto de envejecimiento activo que se desarrolla en la villa jarrillera, que «permite que las personas mayores realicen su potencial de bienestar físico, social», resalta la alcaldesa, Marijose Blanco. Y es que la proporción de este colectivo crece más rápidamente que cualquier otro grupo de edad, tanto en Portugalete como en el resto del mundo, lo que conlleva a un envejecimiento acelerado de la población y un aumento en la esperanza de vida.

Precisamente, por ello se organizan programas como este que fomentan el envejecimiento activo y saludable con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen, favoreciendo sus oportunidades de desarrollo para una vida saludable, participativa y segura.

