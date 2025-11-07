148 familias han sido desahuciadas en Barakaldo a lo largo del último año

Laura González Barakaldo Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:08 Comenta Compartir

Este domingo se cumplirán 13 años desde que Amaia Egaña, eibarresa afincada en Barakaldo, decidió quitarse la vida arrojándose por una ventana de su casa, en un cuarto piso, en el momento en el que iba a ser desahuciada de la vivienda que compartía con su marido y su hijo en el barrio de Urban. Una trágica muerte que impulsó cambios normativos y que ayudó a levantar conciencia en Euskadi y en el resto del país sobre este problema. Con motivo de dicho aniversario, colectivos sociales y sindicatos volvieron a reunirse este viernes frente al juzgado de la localidad para reclamar «el derecho a una vivienda digna», asegurando que se siguen realizando numerosas expulsiones de inmuebles en el municipio.

«Un total de 2.550 familias han sufrido el desahucio desde 2012. Este último año han sido 148 las afectadas», han apuntado, afirmando que el 88% de ellas estaba residiendo en un inmueble en alquiler, «o en una habitación». «El problema del acceso a una vivienda en Barakaldo es muy grave. 7.678 familias demandan poder tener un piso asequible en la localidad, donde un alquiler medio ronda los 880 euros. Pasados trece años desde el suicidio de Amaia los desahucios siguen vigentes, al igual que la falta de una alternativa habitacional para los afectados», han resaltado.

Tanto la plataforma contra la precariedad y la pobreza Berri Otxoa como el centro asesor de la mujer, Argitan, junto a los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT y CNT, han vuelto a reclamar medidas, demandando la aplicación del protocolo frente a los desahucios que precisamente se acordó tras la muerte de esta vecina. «Establece que los servicios sociales deben de dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente que garantice una alternativa habitacional, y no se está dando», ha señalado Mireia Sanz, quien asegura que «muchas personas, sobre todo mujeres con menores a su cargo», están pasando por situaciones «muy desesperadas». Debido a ello, y ante los incrementos de precios tanto del alquiler como de las hipotecas en los últimos años, piden también que se acaten las resoluciones del Ararteko, del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; para garantizar una vivienda a las familias afectadas por un desahucio.

80 personas sin hogar

En cuanto a la Administración local, estos colectivos instan al Ayuntamiento a incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas económicas, y también a dotar de un parque de viviendas municipal que pueda acoger «de manera inmediata» a las familias que han sido expulsadas de su domicilio habitual. En este sentido, critican la existencia de unos 4.000 pisos vacíos en el municipio y sobre todo el hecho de que varias viviendas propiedad del Consistorio están deshabitadas y pendientes de arreglos. «Es una total dejación de funciones y una falta de rigor con la emergencia social que existe». Un problema que según indican se traduce también en 80 personas sin hogar sobreviviendo a diario en las calles del municipio.