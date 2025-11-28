Voluntarios limpiarán este fin de semana el entorno de Butrón y la playa de Plentzia Los trabajos se desarrollarán este sábado a las 10.00 horas en el arenal y el domingo a las 10.30 en el castillo

El entorno de Butrón estará un poco más adecentado este domingo tras una jornada de limpieza en los alrededores del castillo. La cita, impulsada por la asociación GoazenUp, arrancará a las 10.30 horas desde el bastión y reunirá a voluntarios dispuestos a recorrer a pie —o en paddle SUP— el tramo del río que desemboca en la bahía de Plentzia. Será una mañana dedicada al trabajo colectivo, la conciencia ecológica y la protección de este enclave natural.

La iniciativa cumple ya diez años. A lo largo de estos años, el balance es revelador. Entre la vegetación y la ribera han aparecido contenedores, viejas neveras y una cantidad ingente de plásticos procedentes de huertas, botellas y todo tipo de envases, recordando el impacto de los residuos urbanos sobre el ecosistema.

La agrupación ha participado en varias acciones vinculadas a la prevención de residuos en las últimas semanas. Entre ellas, la entrega en puertos de boyas y tubos encontrados en anteriores limpiezas para darles un segundo uso y charlas en colegios. Además, parte del material recuperado en costa, como redes, se ha cedido al Itsasmuseum, donde sirven para fabricar cedazos para retirar basura en rías o incluso para producir bolsos.

Esta jornada se suma a la prevista para mañana en la playa de Plentzia, donde se desarrollará una acción de retirada de plásticos y otros residuos entre las 10.00 y las 12.00 horas. Tras la recogida se realizará una clasificación del material y se ofrecerán talleres ambientales. La actividad, organizada por la Mancomunidad de Uribe Kosta también está abierta a todas la ciudadanía y se celebrará junto al edificio de la Estación Marina de la villa.

