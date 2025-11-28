El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un jornada de limpieza anterior en el entorno del castillo. Laukariz Ekongreso

Voluntarios limpiarán este fin de semana el entorno de Butrón y la playa de Plentzia

Los trabajos se desarrollarán este sábado a las 10.00 horas en el arenal y el domingo a las 10.30 en el castillo

Johana Gil

Johana Gil

Plentzia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:09

El entorno de Butrón estará un poco más adecentado este domingo tras una jornada de limpieza en los alrededores del castillo. La cita, impulsada por la asociación GoazenUp, arrancará a las 10.30 horas desde el bastión y reunirá a voluntarios dispuestos a recorrer a pie —o en paddle SUP— el tramo del río que desemboca en la bahía de Plentzia. Será una mañana dedicada al trabajo colectivo, la conciencia ecológica y la protección de este enclave natural.

La iniciativa cumple ya diez años. A lo largo de estos años, el balance es revelador. Entre la vegetación y la ribera han aparecido contenedores, viejas neveras y una cantidad ingente de plásticos procedentes de huertas, botellas y todo tipo de envases, recordando el impacto de los residuos urbanos sobre el ecosistema.

La agrupación ha participado en varias acciones vinculadas a la prevención de residuos en las últimas semanas. Entre ellas, la entrega en puertos de boyas y tubos encontrados en anteriores limpiezas para darles un segundo uso y charlas en colegios. Además, parte del material recuperado en costa, como redes, se ha cedido al Itsasmuseum, donde sirven para fabricar cedazos para retirar basura en rías o incluso para producir bolsos.

Esta jornada se suma a la prevista para mañana en la playa de Plentzia, donde se desarrollará una acción de retirada de plásticos y otros residuos entre las 10.00 y las 12.00 horas. Tras la recogida se realizará una clasificación del material y se ofrecerán talleres ambientales. La actividad, organizada por la Mancomunidad de Uribe Kosta también está abierta a todas la ciudadanía y se celebrará junto al edificio de la Estación Marina de la villa.

