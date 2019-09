Vecinos de Plentzia denuncian que carecen de pediatra desde mayo El centro de salud tuvo pediatra hasta mayo. / E. C. EH Bildu traslada al Parlamento vasco la demanda de los afectados, sin servicio desde la jubilación del titular de la plaza ALBA CÁRCAMO PLENTZIA. Martes, 10 septiembre 2019, 22:25

En abril, la plaza del Astillero de Plentzia acogió una gran fiesta sorpresa. Decenas de personas querían despedirse antes de que se jubilara de Enrique Riera, pediatra de la villa marinera durante 22 años, y de otros dos facultativos que también colgaban la bata. Menos de un mes después, en mayo, el profesional abandonó el ambulatorio, llevándose el cariño de los vecinos. Pero también se fue dejando la plaza de especialista vacía. El Departamento de Salud del Gobierno vasco todavía no ha cubierto ese hueco, por lo que desde entonces los niños son atendidos por médicos generales.

Las familias, que no ponen en duda la «profesionalidad» de los galenos que atienden a los menores, subrayan que «su formación no es la específica» para tratarles. Entienden que se «vulnera» su «derecho» a contar con los servicios de un especialista, puesto que además tampoco hay Pediatría en el hospital de Urduliz, el más cercano al municipio. Ya entonces, reclamaron que se vuelva a contar con un profesional dedicado a los más pequeños, aunque de momento Osakidetza no ha contratado a ningún pediatra para este centro sanitario. A finales de mayo enviaron una carta al Ayuntamiento para hacer constar su queja, que fue trasladada por la Administración local a la responsable del área sanitaria de Uribe, en la que se enmarca Plentzia.

Plazos

La directora de zona contestó al Consistorio en junio que tanto Osakidetza como el Departamento de Salud «están poniendo los medios» para «mejorar» la situación. No obstante, no detallaron qué solución darán ni un horizonte temporal.

Desde EH Bildu lamentan que «este tipo de actuaciones vuelven a poner en duda la buena reputación de Osakidetza», y esperan que «esta situación se reconduzca cuanto antes, ya que las madres y los padres, y sobre todo las niñas y los niños en Plentzia, no merecen tales servicios».

Por ello, la coalición soberanista ha llevado este problema al Parlamento vasco, donde han registrado una serie de preguntas dirigidas al Departamento de Salud como cuáles son «concretamente los recursos para mejorar» que aseguraron que iban a implementar y cuándo se restablecerá servicio pediátrico. Desde el Departamento de Salud, por su parte, eludieron avanzar en qué consistirán esas medidas, así como si se restablecerá o no el servicio.