Los vecinos mayores mueven Erandio Rincón también colaboró durante años con la Cabalgata. / P. URRESTI Premian a Bernabé Rincón por sus clases de manualidades en una gala para reconocer la aportación de los jubilados al pueblo EVA MOLANO ERANDIO. Sábado, 17 noviembre 2018, 01:00

Los jubilados son un colectivo creciente. Y activo, porque cada vez llegan a la edad de retirarse en mejor forma. También en Erandio, los abuelos son imprescindibles. Uno de cada cinco vecinos de la localidad tiene más de 65 años. Después de abrirse camino en tiempos difíciles, ahora ayudan a sus hijos con sus pensiones, cuidan nietos y hasta mascotas, y les queda tiempo para dedicarse a los demás con proyectos solidarios como los que ya funcionan en la localidad.

El mercado de Altzaga acogió ayer la tercera edición de la gala del certamen Iniciativas de Mayores, que promueve la Fundación Abuelo Actual, y que ya lleva tres años premiando las mejores iniciativas que han puesto en marcha los jubilados locales o los mayores de 60. Ayer, el premio principal se lo llevó Bernabé Rincón, de 76 años, que impartirá un taller de manualidades en el hogar del jubilado de Altzaga al que puede apuntarse quien quiera. Rincón ha puesto carteles para enseñar a todos los públicos, especialmente a los niños, a fabricar juguetes y otros objetos con palillos y materiales reciclados dos sábados al mes. «Estoy abierto a que venga quien quiera», explicó. El galardón fue de 700 euros de subvención. No se esperaba ganarlo. «No voy con esa idea para nada», reconocía la mañana de ayer.

Todos son valiosos

Rincón procede de Cañaveral, un pueblecito de Cáceres. La vida allí era dura y empezó a trabajar siendo un niño, a los 13 años. Siempre, de carpintero. Como muchos otros vecinos, llegó a Bizkaia en busca de futuro, y construyó en Erandio su familia. Es vecino de la localidad desde 1970. Vive con su mujer, Isabel, en la calle Obieta y tiene tres hijas y tres nietos.

Trabajó siempre en la Carpintería Lutxana, frente al colegio Jado, hasta que ésta cerró y pudo jubilarse. Después, se volcó en las manualidades. «Así me entretengo. He hecho trenes, molinos, camiones y unas cuanas cosas». También colaboraba en la organización de la Cabalgata de Reyes de Jado, la más famosa del pueblo, aunque hace tiempo que la asociación está inactiva y es el colegio quien recogió el testigo. El jurado de la gala se decantó por su proyecto porque «es una actividad intergeneracional, realizada por iniciativa propia». Una que ha organizado en solitario y no de forma colectiva.

Eso sí, en la fiesta también se reconoció al resto, otros seis que ya están en marcha gracias al coro Altzaga Abesbatza o al de los jubilados de Astrabudua, entre otras agrupaciones. Por ejemplo, el grupo teatral 'Zoramena' acumula dos años de experiencia entreteniendo a personas que lo necesitan o tomando parte en eventos con fines benéficos. También estaba «nominado» otro colectivo de mujeres que empezaron en 2017 a promover la lectura llevando la literatura a personas solas o necesitadas. El gerente de la Fundación Abuelo Actual, José Manuel Blasco, explicó que aunque la de Rincón fuera la idea más representativa de «este nuevo envejecimiento activo, todos las que fueron seleccionadas son igual de buenos y valiosos. Las personas mayores hacen aportaciones a la sociedad y lideran proyectos beneficiosos», aseguró.