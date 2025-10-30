Vecinos de Leioa se reúnen en el Palacio Artatza para celebrar los 499 años del municipio

Decenas de vecinos de Leioa se han reunido este jueves en el Palacio Artatza para celebrar los 499 años de historia del municipio. El acto ... ha estado amenizado por las actuaciones del Meñakoz Dantza Taldea y conducido por los Ópticos Ambulantes, personajes ficticios que acompañarán a la villa en la programación prevista para el próximo año, cuando se cumpla el medio milenio de la desanexión de la anteiglesia de Erandio.

En el marco de la conmemoración ha tenido lugar la entrega del reconocimiento Día de Leioa, que organiza el Ayuntamiento. Este año se ha querido destacar la labor de la empresa Vicrila y la fundación Fidias. «Son dos pilares que sostienen cualquier sociedad, el económico, que impulsa el desarrollo y la innovación; y el social, que da sentido humano a ese desarrollo. Ambos son necesarios, ambos se complementan», ha señalado el alcalde Iban Rodríguez Etxebarria.

Vicrila nació en 1890 en el barrio de Lamiako. Es una de las compañías más antiguas de Bizkaia. Desde sus comienzos, fue pionera en la zona industrial del barrio y el entorno de Leioa. Por su parte, Fidias comenzó a trabajar en abril de 2010, como una iniciativa de voluntariado, con el propósito de promover la integración y el desarrollo interpersonal de menores entre los 6 y los 18 años, en situación de riesgo o vulnerabilidad social.

Rodríguez Etxebarria recuerda además que «una comunidad no se construye desde un único ámbito, sino desde la colaboración entre diferentes realidades que se necesitan mutuamente», subrayando así el valor de la cooperación como motor del progreso local.