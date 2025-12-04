Los vecinos de Leioa podrán seguir en tiempo real el avance de 70 proyectos locales La herramienta digital ofrece información del grado de cumplimiento del plan de mandato del Ayuntamiento

Una nueva herramienta pública permitirá a los vecinos de Leioa conocer en tiempo real el grado de cumplimiento del plan de mandato del Ayuntamiento. La plataforma digital, accesible a través de la web municipal Leioa Zabalik, ofrece información detallada de los 70 proyectos que se han propuesto. Los datos recogidos muestran que del total de las iniciativas, 30 se han completado al cien por cien, mientras que otras 16 se encuentran en fase de ejecución avanzada –en un 80% de avance–.

Entre las actuaciones finalizadas destacan los procesos de participación vecinal Leioa Auzoetan y Alkatearekin Partekatzen, la nueva ludoteca, el fomento del emprendimiento femenino, el desarrollo de zonas verdes como el parque de Arriena, la realización de actividades gastronómicas, el nuevo Plan de Igualdad, así como el apoyo para mejorar la salud física y mental.

En cuanto a los programas que se espera que concluyan en los próximos meses están la sensibilización para el uso de la bicicleta y el envejecimiento activo, la creación del Consejo de la Juventud, la promoción del autobús público local, el futuro plan de movilidad sostenible, la regeneración de Lamiako Txopoeta, el frontón de San Bartolomé, la red de asociaciones deportivas.

También se adelantan otros cinco proyectos. Algunos de ellos son la reformada web municipal o la puesta en marcha de la mesa sectorial de cuidados. Otros 19 permanecen aún en fase inicial, entre ellos, la construcción del polideportivo, la estrategia de refugios climáticos y el servicio de atención diurna para menores.

