Vecinos de Leioa impugnan la adjudicación de 15 pisos públicos en alquiler por anomalías Representantes de la plataforma de afectados creada tras las presuntas anomalías en el sorteo. / B. AGUDO Los afectados denuncian «irregularidades» en el sorteo celebrado en el Kultur el pasado 19 de julio y reclaman su repetición TERRY BASTERRA / PATRICK ORTIZ LEIOA. Viernes, 27 julio 2018, 02:00

Cajas de cartón opacas, papeletas pegadas, otras que se sacaban de espaldas al público, números que no se sabía si era un 6 o un 9 y hasta un niño ejerciendo de mano inocente... Estas son algunas de las presuntas «irregularidades» que se cometieron el pasado 19 de julio durante el sorteo de 15 viviendas públicas en régimen de alquiler en Tellería, once de ellas de protección oficial y las cuatro restantes tasadas. Así lo denuncia una plataforma ciudadana creada expresamente para impugnar aquel sorteo, que se repitió aquella misma mañana tras reconocer los miembros de la mesa, como se puede observar en uno de los vídeos que han subido a la red, que se había producido un error durante la extracción de una de las papeletas al sacar dos al mismo tiempo «porque se nos ha pegado». De hecho afirma esta misma persona en la grabación que no pueden garantizar que esta circunstancia no se vuelva a repetir.

Estas son algunas de las irregularidades que denuncian una parte de los 310 solicitantes de esta vivienda. Algunos lo hacen a título individual y otros se han constituido en plataforma de afectados. Han presentado dos impugnaciones al proceso de adjudicación. Una de ellas ante la empresa Artirent XXI, en cuya sede de Leioa había que entregar las solicitudes para optar a estos pisos y que se encargó de celebrar el sorteo. La otra ante el Ayuntamiento de Leioa, administración que publicitó en su página web el proceso para optar a hacerse con alguna de estas viviendas y cedió el local municipal (el Kultur) para celebrar el sorteo.

Desde la plataforma una de sus portavoces asegura que en todo el proceso han echado en falta un mayor control por parte del Ayuntamiento. Consideran que les hubiese dado mayor tranquilidad y habría evitado situaciones como la actual. «Los propios organizadores se dieron cuenta de que su sistema con papeletas metidas en una caja de zapatos daba errores y decidieron repetir el sorteo. Pero lo que tenían que haber hecho era suspenderlo y celebrarlo otro día con urnas transparentes, bolas y sabiendo todas las personas en qué posición estábamos en las listas. Así se habrían evitado irregularidades y habría sido un proceso más transparente», indican desde la plataforma.

Aquel sorteo contó con la presencia de un notario, que en su acta recoge algunas de las incidencias surgidas aquel 19 de julio en el Kultur, pero que da validez a la segunda rifa realizada tras las anomalías detectadas en el primera y en un clima de tensión y gritos de los asistentes ante las «irregularidades» que se dieron ese día.

Fuentes de la empresa Artirent XXI, constructora de 40 viviendas en Tellería y organizadora del sorteo, reconocían ayer que se produjeron algunos problemas y que el método elegido para la rifa de los pisos tuvo defectos. Entre ellos la confusión inicial con los números 6 y 9 o que a la hora de recontar las papeletas extraídas había una menos de las introducidas inicialmente. Pero que «se corrigieron» los fallos -marcaron los números que generaban duda para diferenciarlos- y el notario dio la segunda rifa por válida.

«Consideramos que el sorteo se hizo de forma correcta siguiendo la normativa municipal, pero entendemos que los incidentes que se produjeron hayan generado dudas en algunas personas y que éstas aleguen. Si la Secretaría municipal las estima se volverá a celebrar el sorteo. Por nuestra parte no hay ninguna pega». La empresa añadía que de las 40 viviendas construidas en Tellería, 11 eran VPO en régimen de alquiler, previo acuerdo con el Consistorio. Y a esto sumaron al sorteo otras cuatro tasadas que habían quedado vacantes durante su proceso de venta.

La polémica por el sorteo fue el tema central del pleno celebrado en la tarde de ayer en Leioa. La alcaldesa,Mari Carmen Urbieta, reiteró que «el Ayuntamiento no tienen ninguna responsabilidad» en esta rifa realizada por la Artirent XXI. Es más, dijo que, al menos por el momento, no tienen previsto dar «ningún paso» para anular la rifa y que se celebre una nueva.Desde Esnatu criticaron que la empresa «no cumplió» la normativa regional en materia de sorteos de vivienda pública y calificaron de «chapuza» el celebrado en el Kultur el 19 de julio.