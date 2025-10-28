Vecinos de Erandio exigen más plazas de parking ante la avalancha de no residentes

Más de un centenar de vecinos de Erandio conforman la nueva coordinadora Aparcamiento Solución, una plataforma que reclama al Ayuntamiento una respuesta «real y definitiva» ... a la escasez de plazas de estacionamiento, «un problema que va en aumento cada día», denuncian los ciudadanos. El colectivo se ha constituido tras varias reuniones celebradas en las últimas semanas en los barrios de Altzaga y Astrabudua, y tiene como objetivo trasladar a la calle y al Consistorio varias acciones reivindicativas.

En el municipio existen hoy en día unas 1.500 parcelas provisionales situadas en terrenos que, en un futuro, serán ocupados por nuevas edificaciones. De todos los huecos disponibles, «menos de la mitad son ocupados por vehículos que pertenecen a residentes», indica un reciente estudio externo entregado al Consistorio. Una situación que se agrava en las afueras. En Lutxana, la ocupación de foráneos es del 67,1% y en Enekuri, del 83,6%, barrios estos últimos muy influenciados por la entrada en servicio de la OTA en municipios colindantes.

El mismo informe apunta que existen 2.393 plazas reguladas en los núcleos urbanos frente a un parque móvil que supera los 17.000 turismos censados en la localidad. Los vecinos señalan que «claro que hay vehículos de fuera en todas partes, y gente que viene a trabajar a nuestras empresas y comercio, a estudiar a nuestros centros educativos que aportan actividad y economía al pueblo. Pero por eso mismo, se impone tomar medidas».

Desde el colectivo aseguran que han diseñado varias actuaciones para exigir una respuesta. Entre ellas destaca una recogida de firmas para impulsar una consulta popular que determine el destino de los fondos locales derivados de los próximos desarrollos urbanísticos –cifrados en unos diez millones de euros, según señalan–. Los proyectos ya aprobados tendrán lugar en el solar de la antigua fábrica Caesa y en la zona de Axpe-Udondo, ubicados en los límites con Leioa. Los ciudadanos reclaman que ese dinero se destine a «cubrir los déficits de los barrios», especialmente a construir nuevos parkings. Asimismo, se tiene prevista una serie de protestas que culminarán con una gran manifestación «si no se obtienen respuestas concretas por parte del equipo de gobierno (en manos del PNV y PSE)», señalan.

Frente a las críticas, el Ayuntamiento defiende su plan de actuación. La alcaldesa Aitziber Oliban reconoce, «al igual que el 95,9% de los erandioztarras», que el municipio «tiene un problema de aparcamiento», aunque asegura que ya se están dando pasos para solucionarlo de la mano de la regeneración urbana.

Entre las medidas anunciadas destacan la futura construcción de un parking subterráneo de varias plantas en la zona donde ahora se instala el mercadillo de Altzaga y otro, que tendrá al menos 1.000 parcelas en los terrenos de Cables y Alambres. Además, se prevé un estacionamiento público soterrado, con al menos 200 espacios en los suelos de Axpe-Udondo.

El Ayuntamiento de Erandio defiende la implantación de la OTA para ordenar el estacionamiento y mejorar la movilidad. Según la última encuesta municipal, un 60% de la ciudadanía respalda esta regulación, aunque su posible aplicación ha desatado la polémica vecinal. La alcaldesa Aitziber Oliban insiste en que «Erandio no puede ser el parking de toda la Margen Derecha», y aclara que esta medida no busca penalizar, sino garantizar un uso más equilibrado del espacio público.