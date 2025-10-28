El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cientos de coches aparcados junto a las empresas que proliferan en el municipio. C. A. S.

Vecinos de Erandio exigen más plazas de parking ante la avalancha de no residentes

Un centenar de personas crean una coordinadora para exigir soluciones y prepara movilizaciones para atajar un problema agudizado en las afueras

Johana Gil

Johana Gil

Erandio

Martes, 28 de octubre 2025, 18:09

Más de un centenar de vecinos de Erandio conforman la nueva coordinadora Aparcamiento Solución, una plataforma que reclama al Ayuntamiento una respuesta «real y definitiva» ... a la escasez de plazas de estacionamiento, «un problema que va en aumento cada día», denuncian los ciudadanos. El colectivo se ha constituido tras varias reuniones celebradas en las últimas semanas en los barrios de Altzaga y Astrabudua, y tiene como objetivo trasladar a la calle y al Consistorio varias acciones reivindicativas.

