Vecinos de Erandio denuncian retrasos para mejorar la seguridad vial en la rotonda de Asua

Cruzar a pie la zona de la rotonda de Asua sigue siendo un peligro. Este punto negro en la carretera BI-604 ya fue objeto ... de análisis por parte de la Diputación Foral de Bizkaia en 2020, sin embargo han tenido que pasar cinco años y una recogida de 730 firmas vecinales, respaldadas por 14 empresas del entorno, para que el Ayuntamiento de Erandio de por fin una respuesta oficial mostrando su intención de ejecutar un proyecto de calmado de tráfico y señalización.

La movilización ciudadana, iniciada el pasado septiembre por la asociación Auzokoa Herrikoi Elkartea, reclama medidas urgentes para garantizar la seguridad peatonal en los pasos existentes en las vías BI-604 y BI-2704, donde la falta de control y visibilidad las convierten en un peligro. De hecho, en los últimos meses se han registrado en esa área dos atropellos.

En su respuesta, el Consistorio asegura haber trasladado a la entidad foral, el pasado marzo, su disposición a avanzar con la propuesta contemplada en el estudio técnico de hace un lustro. Este plan incluye, entre otras actuaciones, la instalación de un semáforo a demanda y la reducción de la velocidad a máximo 20 y 30 kilómetros por hora en el tramo afectado. Aunque han planteado la reubicación del paso de peatones 15 metros en sentido sur, además de pedir una revaloración económica actualizada de la iniciativa.

Pero más allá de confirmar su intención, el Gobierno local no ha concretado plazos de ejecución. Al ser preguntado directamente sobre el estado del proyecto o la razón del retraso, no ofreció respuesta alguna. Desde el colectivo denuncian que no se trata de una petición nueva ni improvisada. «El análisis está hecho desde hace años, y ahora hay respaldo ciudadano de sobra. Lo único que falta es actuar».