Vecinos denuncian la proliferación de infravivienda en lonjas de Las Arenas

Con el precio de los alquileres por las nubes –superan de media los 1.000 euros al mes en Getxo– y con pocas opciones de arrendar porque la oferta cada vez es más exigua, hay quien se aprovecha de la necesidad para obtener mayor beneficio sin tener en cuenta las consecuencias. Es el caso de la urbanización del Antiguo Golf en Las Arenas, un residencial formado por más de medio millar de pisos y dos alturas de soportales con hasta centenar y medio de lonjas. A falta de emprendedores que decidan montar un negocio – la gran mayoría de las lonjas están vacías–, algunos de estos espacios son utilizados como «viviendas ilegales», según denuncian los residentes.

«Hay muchas personas que en su momento invirtieron en los bajos y los compraron. Algunos propietarios, ante la escasa salida de estos espacios, han decidido alquilar sus locales con fines residenciales. Pero no están reformados, ni adaptados a la ley que permite transformar lonjas en viviendas, ni cuentan con los permisos necesarios ni tienen tampoco cédula de habitabilidad», explican desde la comunidad de propietarios. Cifran el número de lonjas que se utilizan con fines no comerciales en cerca de una decena. «Es difícil saberlo, de la primera nos dimos cuenta porque hicieron una obra y salía un olor nauseabundo de las lonjas ya que no tienen ventilación», recuerdan.

La primera denuncia ante el Ayuntamiento llegó a primeros del año pasado. Pero la situación, lejos de corregirse, ha ido a peor. Cada vez hay más lonjas utilizadas como viviendas. «Nos reunimos con la alcaldesa, Amaia Agirre, y la concejala de Infraestructuras, Janire Ocio, y les transmitimos lo que pasaba. No es fácil, porque no se puede comprobar que están viviendo a primera hora de la mañana, como intentaron una vez», señalan los vecinos. El expediente se está tramitando en la Administración local. Portavoces municipales insisten en que «no constan denuncias recientes. Cuando se tuvo conocimiento de algún caso en 2023 por la información que trasladaron los propios vecinos se actuó en consecuencia», explican.

Ordenanza

La comunidad de propietarios insiste en que «nosotros no estamos en contra de que allí viva gente. Nos parece bien transformar las lonjas en pisos, lo que permitiría ganar en seguridad, que hubiera más vida, y tal y como están los precios de la vivienda, sería una opción. Pero en buenas condiciones. Lo que no puede ser es que se prodiguen este tipo de alojamientos que son como zulos, sin ventilación ni iluminación», afirman. La «falta de salubridad» provoca que los dueños se aprovechen de «gente con pocos recursos, en ocasiones sin papeles que no tienen más opciones. Es indignante», critican.

Los residentes solicitan al Consistorio, en manos de PNV y PSE, que modifique la «ordenanza». «Algunas de estas lonjas no cumplen las condiciones que se exigen. Si, por el contrario, se modificasen los requisitos y estrechasen los controles, sería una opción para que hubiera más viviendas para la gente».

Hace cuatro años el grupo municipal del PP solicitó ampliar y flexibilizar la ordenanza aprobada en 2013 para dar una solución a los locales del Antiguo Golf. «Mejoraría notablemente esta urbanización, que actualmente se encuentra en un estado lamentable», advertía ya entonces su portavoz, Eduardo Andrade.