Los vecinos del barrio gorliztarra Gaminiz hacen su propia campaña La asociación de residentes de esta zona aprovecha las fechas para reclamar mejoras A. CÁRCAMO GORLIZ. Viernes, 24 mayo 2019, 22:53

Los vecinos de Gaminiz, en Gorliz, también están haciendo campaña de cara a estas elecciones. Pero no a favor de un partido u otro, sino de las necesidades del barrio. A través de las redes sociales, el colectivo de residentes, Gaminiz Bizirik, detalla los problemas que enfrentan en su día a día, y las infraestructuras que hace falta mejorar.

Y lo hacen porque, lamentan, tras reunirse con los tres partidos con representación (PNV, EH Bildu e Independientes), «ninguno de los tres ha marcado entre sus prioridades» cumplir con esas peticiones. «Se prometen grandes proyectos para el pueblo, pero se olvidan de un barrio que tiene sus columpios rotos desde hace casi un año, ignoran un barrio con una accesibilidad imposible en el que incluso a algunos portales no pueden llegar los vehículos de emergencia», afirman.

Asimismo, detallan que «las salidas hacia el casco urbano de Plentzia son mediante escaleras o una rampa de gran pendiente» y que «la única salida hacia la zona del puerto son unas escaleras que finalizan en una calzada por la que circulan automóviles y a los que no se puede ver prácticamente hasta que has puesto el pie» en la carretera. Recuerdan, además, que «el Ayuntamiento dispone de un informe para la reforma y reordenación completa del barrio realizado en 2005 y que más de 14 años después no ha sido puesto en marcha».