Una asesora explica a una vecina cómo ahorrar en su factura. Goiener

Uribe Kosta crea una oficina para ayudar a reducir el gasto de energía en los hogares

Cada miércoles se instala en un municipio distinto de la comarca para asesorar de manera gratuita sobre facturas, tarifas y subvenciones

Johana Gil

Johana Gil

Sopela

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:52

La Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta ha puesto en marcha este otoño una oficina de energía dirigida a los vecinos de la comarca —Barrika, ... Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela y Urduliz—. Con el propósito de facilitar la comprensión de las facturas energéticas y promover un consumo doméstico más eficiente, se ofrece atención presencial personalizada y gratuita.

