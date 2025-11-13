Uribe Kosta crea una oficina para ayudar a reducir el gasto de energía en los hogares

La Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta ha puesto en marcha este otoño una oficina de energía dirigida a los vecinos de la comarca —Barrika, ... Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela y Urduliz—. Con el propósito de facilitar la comprensión de las facturas energéticas y promover un consumo doméstico más eficiente, se ofrece atención presencial personalizada y gratuita.

El servicio, que permanecerá activo hasta finales de febrero, opera de manera itinerante. Cada miércoles se ubica en un municipio diferente de la comarca. No es necesario esperar a que la oficina llegue al lugar de residencia, ya que cualquier persona puede acudir al punto que le resulte más cercano o conveniente, con o sin cita previa. La próxima sesión será en Gorliz, el 14 de noviembre, de 10.00 a 13.00 horas, en Sertutxena. Posteriormente, se trasladará al Ayuntamiento de Plentzia el día 19, entre las 16.00 y 19.00 horas.

El coordinador de la oficina, Aitor Ossa y miembro de Goiener, explica que la iniciativa busca «asesorar para que la gente pueda ahorrar en sus facturas. Muchas veces, con un trámite sencillo de diez minutos, ya pueden empezar a pagar menos». Desde su apertura, una veintena de personas han acudido a las trece citas que se han llevado a cabo y, además, se han celebrado ya cinco charlas informativas. «La mayoría descubre que está pagando más de lo que debería y que tiene margen de ahorro», apunta Ossa.

El equipo ofrece orientación personalizada para interpretar el cobro de los servicios de electricidad y gas, conocer las diferencias entre el mercado libre y el regulado, o informarse sobre el bono social, una ayuda dirigida a familias numerosas, pensionistas o personas con rentas bajas. También se explican las subvenciones y programas existentes para mejorar la eficiencia energética o fomentar el autoconsumo.

Entre las consultas más frecuentes, Ossa señala la confusión sobre las tarifas contratadas y los problemas con las comercializadoras. «Hay personas que llegan pensando que no pueden hacer nada para pagar menos, y sin embargo, con un simple cambio o con la solicitud del bono, pueden reducir notablemente su gasto mensual», señala. En algunos casos, el servicio detecta situaciones que pueden beneficiarse de ayudas de emergencia social o de proyectos de autoconsumo, y se orienta a las familias sobre cómo tramitarlas.

Además se organizan conferencias y talleres abiertas a la ciudadanía sobre ahorro y consumo responsable –sin necesidad de inscripción previa–. El calendario completo puede consultarse en la web de la entidad supramunicipal. La próxima actividad será el día 18 en la Casa de Cultura de Urduliz a las 18.00 horas. En esta ocasión se tratará cómo hacer frente a la incapacidad de cubrir las necesidades básicas de energía o cuándo el gasto es excesivo.

Ossa subraya que el servicio actúa con neutralidad. «Somos una cooperativa sin ánimo de lucro. Buscamos ayudar a la ciudadanía a entender y reducir sus pagos», afirma. La iniciativa cuenta con el apoyo económico de la Diputación Foral de Bizkaia, dentro de su programa de transición energética y cambio climático, y pretende acercar herramientas prácticas y conocimientos a los hogares de Uribe Kosta, impulsando así un modelo de consumo más sostenible.