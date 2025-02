El único mercado municipal de Getxo se vacía y mantiene seis puestos

Leire Pérez Getxo Martes, 25 de febrero 2025, 19:17 Comenta Compartir

Dos carnicerías, dos pescaderías y una pollería, en la primer planta, y otra tienda más con fruta y productos variados a pie de calle. Son los seis negocios de alimentación que a día de hoy ofrecen sus productos en el mercado de abastos de Algorta, el único municipal que perdura en Getxo. En 2010 se derribó el de Las Arenas para construir un Elkartegi con 22 módulos para empresas dedicadas a nuevas tecnologías, y en Romo aguantan una pescadería y una carnicería en una galería privada.

La plaza de Algorta tampoco vive sus mejores tiempos. Lejos han quedado aquellos años en los que sus diecisiete puestos estaban a rebosar y se entremezclaba el bullicio de la gente y los tenderos con la llegada de productos frescos. De los diecisiete locales iniciales siete están vacíos por diferentes motivos. El Ayuntamiento destinó cuatro de ellos para actividades culturales. Pero además el carácter de puesto típico de un mercado se ha ido perdiendo en otros tantos locales. Hay una hamburguesería, una degustación, una barbería y un supermercado en el exterior.

Y esa amalgama va ir a más. El Ayuntamiento ocupará el segundo piso con el Gazteleku, un servicio municipal con actividades para adolescentes. Tras el cierre de la única tienda de deportes de la localidad, Kantxa Kirol Moda por jubilación, ha decidido recuperar el local de 276 metros cuadrados. La decisión no termina a gustar a los comerciantes de la sociedad Getxoko Azoka-Mercado de Getxo S.A. El colectivo paga al Consistorio 15.000 euros al mes en una concesión hasta 2050. Los diferentes puestos y comercios tienen una cuota en función de su superficie.El BM, en el exterior, con el local más grande, abona un 44% del total del alquiler y la tienda de deportes afrontaba el 11%. Mientras no hubiera un adjudicatario el resto de puestos debían afrontar su arrendamiento.

«El Ayuntamiento no busca que venga gente y que haya más actividades, todo lo contrario. Se queda los locales para poner cosas que nada tienen que ver con el comercio, peor no se puede hacer, es un desastre. No es sólo un tema económico. Se supone que se quedaron los puestos para hacer actividades y no hacen nada, como mucho Getxo Photo una vez al año. Podían preparar cursos de cocina y actividades para potenciar el comercio local, pero aquí no viene nadie», critican desde la pescadería Molano.

Los tenderos son conscientes de que es un «modelo en declive», pero no por las compras. «Funcionamos bien, vendemos aquí y fuera mucho a la hostelería», afirman. A día de hoy está vacío el stand de una frutería en la primera planta. «Estamos a tope, es cierto que hay poco cambio generacional, pero se podría impulsar desde el Consistorio», comenta Xabier Agirre, uno de los dos carniceros. El suyo es uno de los puestos más antiguos. Reconoce que «nos interesa no tener que pagar los gastos de Kantxa Kirol Moda, pero se podía haber hecho de otra forma». «Había que seguir con más comercios. Han venido a poner un gimnasio, restaurantes, un local de manicura y masajes, pero ninguno ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento», revela.

Mantenimiento

Hay más aristas. Los comerciantes recuerdan que el Consistorio únicamente asumirá el canon del local de deportes «desde este febrero». «Quieren que nos hagamos nosotros cargo de los meses anteriores. En agosto del año pasado nos dijeron que iban a poner el gaztegune y nos desentendimos de buscar un ocupante. Los negocios nos van bien, pero si nos aprietan más, nos hunden», lamentan.

Al lado de Agirre está Iñigo Bartolomé, un joven de 33 años que se hizo con la pollería hace tres años. «En otras concesiones el Ayuntamiento tira a la baja porque no lo alquilan y aquí en vez de ayudarnos lo suben más, el año pasado un 8% el IPC y luego dicen que apoyan el comercio de cercanía y verde», lamenta. «Otra pelea es que no quieren hacerse cargo del mantenimiento y arreglos del edificio», señalan ambos. «En Barakaldo hay planes del Ayuntamiento para fomentar el mercado, aquí nada», asegura Bartolomé.

El concejal de Promoción Económica, Juanma González, defiende que «en octubre de 2023 se convocó una reunión para informarles de que había una transmisión empresarial. Ha habido voluntad de facilitar el traspaso y evitar su desaparición», incide. Siete meses después Getxolan derivó a Kantxa Kirol Moda y a sus trabajadoras, que no se querían quedar con el negocio, a la Cámara de Comercio para facilitar el traspaso. No hubo suerte. «Hemos colaborado estrechamente y mantenido varias conversaciones para lograr la continuidad del negocio, y aunque ha habido varios interesados no se ha materializado ningún acuerdo. Insistimos que ha habido voluntad por parte de este Ayuntamiento para que hubiera un local comercial», manifiesta González.