Una tubería averiada enfrenta al Ayuntamiento de Getxo y a 12 familias tras cinco días sin agua

Una avería en una tubería en Getxo ha mantenido sin suministro de agua durante cinco días a doce viviendas. Una situación que ha desatado un ... fuerte malestar entre los vecinos del bloque número 1 de la calle Ganeta, en Romo, principalmente al desconocer quién debe asumir la reparación. La falta de un acuerdo enfrenta al Ayuntamiento y la comunidad de propietarios.

Este martes, el Consistorio se comprometió a conectar de manera temporal la acometida a la red pública, aunque los residentes critican la demora. «Si era posible darnos agua de forma provisional, ¿por qué no se hizo antes? Es indignante», se pregunta una de las afectadas.

El problema comenzó el pasado viernes, cuando se detectó agua brotando del suelo. «La brigada municipal, tras picar una zanja, comprobó que afectaba a la instalación particular», explican portavoces de la Administración. Las familias destacan las dificultades que ha causado la falta del servicio, especialmente a personas mayores, menores y una persona dependiente. «No tenemos agua potable y tenemos que recurrir a la fuente del barrio, comprar bidones o ducharnos en casas de familiares o en el gimnasio», subraya una de las residentes.

La disputa persiste sobre la titularidad de la tubería —el Ejecutivo local asegura que es privada y la comunidad de propietarios sostiene que es municipal—, y anuncia que recurrirán a la vía legal para definir cómo asumir los costes finales.