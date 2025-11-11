El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los vecinos han tenido que recurrir al agua de la fuente de la plaza para abastecerse. J. G.

Una tubería averiada enfrenta al Ayuntamiento de Getxo y a 12 familias tras cinco días sin agua

El Consistorio hará una conexión provisional para recuperar el suministro, debido a que aún se debate la titularidad de la acometida

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

Una avería en una tubería en Getxo ha mantenido sin suministro de agua durante cinco días a doce viviendas. Una situación que ha desatado un ... fuerte malestar entre los vecinos del bloque número 1 de la calle Ganeta, en Romo, principalmente al desconocer quién debe asumir la reparación. La falta de un acuerdo enfrenta al Ayuntamiento y la comunidad de propietarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  2. 2

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  3. 3

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  4. 4

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  5. 5 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  6. 6

    El escándalo que le puede costar mil millones a la BBC
  7. 7 Andy explota y muestra la otra cara de Lucas: peleas e impagos desde hace 20 años
  8. 8 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  9. 9

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  10. 10

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una tubería averiada enfrenta al Ayuntamiento de Getxo y a 12 familias tras cinco días sin agua

Una tubería averiada enfrenta al Ayuntamiento de Getxo y a 12 familias tras cinco días sin agua