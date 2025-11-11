El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vecinos de Leioa participan en reuniones y encuestas para determinar las mejoras que necesita el municipio. J. G.

Una treintena de medidas harán de Leioa un municipio más amable con los mayores

La instalación de radares pedagógicos y rampas mecánicas son algunos de los compromisos del Ayuntamiento tras recoger más de 100 propuestas vecinales

Johana Gil

Johana Gil

Leioa

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:20

Instalar nuevos bancos en las calles, mejorar la seguridad vial con radares pedagógicos y luces intermitentes en los pasos de peatones, renovar la plaza de ... Iturribide o reforzar la información sobre ayudas a la vivienda son algunas de las acciones que se pondrán en marcha en Leioa para avanzar hacia un municipio más amable y accesible. En total, una treintena de medidas ideadas por los propios vecinos buscarán a corto y mediano plazo hacer de la localidad un entorno pensado para todas las edades, con especial atención a las personas mayores.

