Una treintena de medidas harán de Leioa un municipio más amable con los mayores

Instalar nuevos bancos en las calles, mejorar la seguridad vial con radares pedagógicos y luces intermitentes en los pasos de peatones, renovar la plaza de ... Iturribide o reforzar la información sobre ayudas a la vivienda son algunas de las acciones que se pondrán en marcha en Leioa para avanzar hacia un municipio más amable y accesible. En total, una treintena de medidas ideadas por los propios vecinos buscarán a corto y mediano plazo hacer de la localidad un entorno pensado para todas las edades, con especial atención a las personas mayores.

Más de 400 personas han participado en el diagnóstico para la elaboración del futuro plan de amigabilidad con una población cada vez más envejecida. Dentro del programa Lagunkoia,que arrancó hace un año y medio, esta primera fase ha incluido encuestas y encuentros presenciales. El trabajo ha contado con la asistencia técnica de la cooperativa Bizipoz. El resultado ha sido más de un centenar de aportaciones, de las cuales el Ayuntamiento ha priorizado unas 30 acciones, y otras 70 quedan pendientes para próximos años.

Entre las actuaciones destacan reforzar el mantenimiento de jardines y la limpieza de ascensores y pasarelas. También se prevé la incorporación de rampas mecánicas en calles empinadas como en la vía Independetzia, y un nuevo bidegorri que conecte la Avenida Iparragirre con el Eroski de La Avanzada.

Además, el Gobierno local se ha comprometido a estudiar la posibilidad de habilitar lonjas vacías como pisos –para lo que se tendría que modificar el PGOU– y a difundir más información sobre apoyos y recursos disponibles para acceder a un hogar. En materia de transporte, se valorará una nueva parada del autobús municipal Lejoan Busa en la zona de Kandela-Zubieta.

A esto se sumarán actividades intergeneracionales y se mejorará la accesibilidad de la web municipal. Para ello se contará con el grupo de participantes en el proyecto para testar la usabilidad de las nuevas herramientas digitales, con el fin de garantizar que todos puedan acceder a la información.

Estas medidas han sido consensuadas entre responsables municipales, personal técnico y ciudadanía, y fueron presentadas este martes por algunos miembros del grupo motor como Carmen Herrera, Ana Céspedes, Jesús Gámiz y Estela Turrado.

«Este plan no nace en un despacho, sino en la calle, en los barrios, en las propuestas de quienes mejor conocen Leioa: su gente», señaló este martes el alcalde, Iban Rodríguez Etxebarria. Le secunda la concejala que tras hablar con miembros de asociaciones y colectivos, «no solo beneficiará a los mayores, sino a todos los vecinos, desde la infancia hasta las familias, las personas con diversidad funcional o quienes necesitan espacios seguros».