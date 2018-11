Un tráiler, atrapado en Leioa durante casi cuatro horas 02:14 El camión no podía remontar la pendiente. / Luis Calabor Su conductor iba a Unilever y el GPS le ha guiado por un barrio de calles empinadas que no podía remontar por la pendiente y la humedad del pavimento JULIA FERNÁNDEZ Lunes, 26 noviembre 2018, 20:00

Un camión ha estado casi cuatro horas atrapado en una calle del barrio Txorierri de Leioa. Se trata de un modelo tipo tráiler' que ha quedado parado en las estrechas calles de la zona. El conductor, de nacionalidad lituana según la Policía Municipal, se dirigía a primera hora de la tarde, sobre las 16.00 horas, a la fábrica de Unilever y por causas que no se han determinado, aunque todo apunta a que ha sido por las indicaciones del GPS, acabó en una pequeña calle «de fuerte pendiente» donde no le respondían las ruedas. Patinaba y no podía avanzar. Ni hacia delante ni hacia atrás. El pavimento estaba húmedo y eso dificultaba la maniobra.

Ante la situación, se personó la Policía Local para ayudarle. Sin embargo, era bastante complicada y tampoco acudía el seguro del vehículo a su rescate. A las 18.00 horas acudieron los bomberos. Su objetivo era estudiar la situación para ayudar al chófer. Y, si era necesario, remolcar el vehículo. A las 19.00 horas hicieron una primera intentona, pero no había manera de que el tráiler remontara el desnivel.

No es la primera vez que un camión se queda encajado en alguna calle o en alguna pista, en este último caso, recomendada por su propio GPS. También ocurre que en algunos casos tienen problemas de gálibo al pasar por pasos subterráneos o por vías que se cruzan con puentes y pasos peatonales elevados.

A las 19.30 horas, han vuelto a intentar mover el camión. Esta vez, según testigos presenciales, el vehículo ha dado marcha atrás hasta el principio de la vía y ha acelerado lo más posible para remontar la cuesta con toda la potencia del motor. En este caso, sí ha podido llegar arriba y el camionero, que estaba desesperado por la situación, ha podido continuar su viaje.