Los taxistas a favor de regular el servicio, pero sin más licencias La Federación vasca pide a la Diputación que «no actúe en base a picos de demanda y analice si los conductores trabajan en el lugar de la concesión»

Leire Pérez Bilbao Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:36

La decisión de la Diputación de Bizkaia de crear tres Zonas de Régimen Especial (ZRE) en el aeropuerto, la terminal de cruceros de Getxo y en el BEC para mejorar el servicio de taxi, no ha caído mal en el seno del sector. Aunque con matices. Los conductores se muestran favorables a que se regule, pero son «muy contrarios» a que el Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo apruebe nuevas licencias en los municipios afectados por la medida.

El presidente de la Federación vasca de taxis, Borja Musons, está de acuerdo con dar pasos para ajustar el servicio a los nuevos tiempos. Cada vez llegan más turistas a Bizkaia y lo hacen por tierra, aire y mar. «Es necesario articular correctamente la oferta para atender bien la demanda», asegura. A renglón seguido, sin embargo, requiere a la Diputación hacerlo con cabeza. «Lo que no podemos es vestir un santo para desvestir otro. Antes de comprar una nueva vajilla hay que saber el estado y fregar los platos que tenemos», exige.

La patronal del taxi presentará sus propuestas cuando se vaya a redactar la norma foral que amparará las ZRE. «Por atender a los cruceros o al BEC no se puede dejar sin coches a los pueblos cercanos», insiste. El departamento de Transportes consciente de la nueva situación que se abre, dará nuevas licencias a los ayuntamientos que lo soliciten y en los que los taxistas tengan un 'extra' de trabajo.

En opinión de los choferes, no se puede aprobar la creación de nuevas licencias sin estudiar el impacto. «No vemos mal que se haga un refuerzo, pero, ¿cuándo se acaba la temporada de cruceros de qué van a vivir?, preguntan. Musons reitera que «en Bizkaia hay una flota importante, 1.260 licencias, y eso es lo que debemos de hacer, aprovechar los recursos que tenemos para prestar servicio en esas zonas».

Y pone como ejemplo que «la Margen Izquierda tiene muchos municipios para que puedan atender los eventos del BEC». Musons asegura que la ayuda extra realizada durante este verano en el aeropuerto de Loiu ha servido de experiencia. «Ha dado buenos resultados y se ha cumplido con las necesidades. A partir de octubre desciende el número de vuelos, no tiene sentido más licencias porque en invierno no hay tanto trabajo. Son momentos puntuales y con los conciertos y cruceros sucede lo mismo», puntualiza.

Desde la Federación vasca se solicita a la Diputación que antes de aprobar un incremento de coches «compruebe y se asegure de que todos los taxis dan servicio en los municipios que sacaron la concesión». «Algunos dejan sus pueblos sin servicio porque les interesa más tener clientes en otros lugares y eso se debe también controlar por parte de las instituciones», requieren.