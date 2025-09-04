El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pasajeros abandonan la terminal de cruceros en Getxo en una jornada en la que además un millar de personas han embarcado en Bizkaia. L. P.

Taxis sin licencia en Getxo llevan cruceristas de forma excepcional para garantizar los traslados

La Autoridad Portuaria aboga por «garantizar el servicio» y «abrirlo a otros municipios» en jornadas como las de hoy que han coincidido 2.000 personas embarcando y desembarcando

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:36

Excepcionalmente, aunque la Autoridad Portuaria confía en que no sea la «única vez que se haga», taxistas de fuera de Getxo han prestado este jueves ... por la mañana servicio en la terminal de cruceros de la Autoridad Portuaria. La misión que tenían no era baladí. De esas que influyen en la imagen que se llevan los turistas que cada vez más visitan Bizkaia. Los chóferes debían 'vaciar' un buque con más de 1.000 pasajeros a bordo y trasladar hasta Getxo a otro millar de personas que embarcaba para poner rumbo a sus vacaciones. Y hacerlo en tan solo unas horas.

