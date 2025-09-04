Taxis sin licencia en Getxo llevan cruceristas de forma excepcional para garantizar los traslados

Excepcionalmente, aunque la Autoridad Portuaria confía en que no sea la «única vez que se haga», taxistas de fuera de Getxo han prestado este jueves ... por la mañana servicio en la terminal de cruceros de la Autoridad Portuaria. La misión que tenían no era baladí. De esas que influyen en la imagen que se llevan los turistas que cada vez más visitan Bizkaia. Los chóferes debían 'vaciar' un buque con más de 1.000 pasajeros a bordo y trasladar hasta Getxo a otro millar de personas que embarcaba para poner rumbo a sus vacaciones. Y hacerlo en tan solo unas horas.

Es algo inusual porque los conductores no pueden salir habitualmente de su municipio. El oficio está limitado a las normativas de cada localidad y a un número de licencias que fijan los ayuntamientos. Es una cuestión que lleva años en el candelero y que genera incluso quejas entre algunos choferes no asociados que denuncian que «las limitaciones van muchas veces en contra del servicio al ciudadano y que se deberían flexibilizar, por ejemplo, cuando hay conciertos multitudinarios o fiestas».

La excepción es el aeropuerto donde la Diputación permite desde mayo a conductores de otros municipios que estén de libranza poder trabajar. Más de una cita internacional ha sacado los colores a las instituciones al no dar a basto con los traslados de los visitantes. En el caso del aeropuerto es una medida temporal hasta que se incorporen 25 nuevas licencias en 2027. Busca solucionar la multitud de quejas que se daban entre los pasajeros por la falta de oferta en determinados momentos, sobre todo entre semana por la noche.

La terminal de cruceros es un ejemplo parecido, puesto que en pocas horas desembarcan miles de personas y hay que darles una respuesta. También en Getxo lleva tiempo registrándose quejas entre los cruceristas y hay voces de choferes que solicitan por su parte mayor laxitud. Únicamente hay medio centenar de licencias. La asociación Bizkai Taxi envió una circular antes de ayer en la que informaba a sus socios de la 'apertura de puertas' para todos los taxistas de Bizkaia. Recalcaban que, tanto el «Ayuntamiento de Getxo, como la Policía Local y la Oficina de Turismo daban beneplácito» a la medida. Querían tranquilizar a los taxistas al confirmar que no iban a ser multados por los agentes por no operar dentro de su municipio.

El trasiego de vehículos blancos, aunque también de otros operadores como Uber y Cabify ha sido notorio desde primera hora de la mañana en las inmediaciones de la terminal y del puerto deportivo. Se amontonaban vehículos, pero también decenas de personas. La Policía Local ha controlado que los coches de la plataforma de movilidad accediesen con una ruta ya contratada. No pueden coger pasajeros a pie de calle.

Dar servicio

Un total de 1.116 personas han llegado en el buque y 948 han abandonado los camarotes. Hoy terminaba para ellos sus vacaciones. Muchos de ellos debían coger vuelos para marchar a sus países. Por ello, la necesidad de disponer de un transporte por carretera rápido. Pero además, otros 1.025 pasajeros se subían en Getxo para irse de ruta y se unían a los 168 que se mantenían en tránsito.

Según han explicado desde la Autoridad Portuaria, la operación ha resultado «un éxito». «Para que lo fuese ha habido que pedir ayuda a los taxistas de otros municipios porque la asociación de Getxo no podía dar a basto. Ha salido todo fenomenal gracias a la Oficina de Turismo y a la Policía de Getxo», han asegurado. Fue el propio municipio el que intercedió con los taxistas locales para que no pusieran problemas a la excepcionalidad. Desde el Puerto insisten en la necesidad de «ofrecer un buen servicio y dar buena imagen». «Septiembre, por ejemplo, es un mes complicado, comienzan las clases hay menos taxis y autobuses. Hay que valorar ampliar esta medida para más días. La semana que viene nos vamos a Hamburgo a una feria para seguir captando cruceros, no tiene sentido que trabajemos duro para traer barcos y turistas y luego no darles un buen servicio de forma completa», advierten.