Suspenden la fiesta para celebrar la peatonaliación de Sabino Arana Infografía de la peatonalización de la avenida Sabino Arana. / A_L. El acto, que había sido convocado por la plataforma contraria al tranvía de Leioa, no contaba con los permisos municipales «necesarios» ALBA CÁRCAMO LEIOA. Viernes, 3 mayo 2019, 21:52

El La fiesta convocada para hoy por la pataforma contra el tranvía de Leioa no se celebrará. La organización, que pretendía «inaugurar» de forma simbólica la peatonalización de la calle Sabino Arana y que ya no se instalará ese transporte, tomó la decisión en la tarde de ayer. Lo hizo después de que el Ayuntamiento hiciera pública en la nota en la que aseguraba que «la organización del acto festivo» no había solicitado «ninguno de los permisos necesarios para poder desarrollar este tipo de actos en vía pública».

La Administración local precisó que, tras tener conocimiento de la programación de la cita, se puso en contacto, «esta misma semana, con la persona que publicitó dicho evento para advertir de que este tipo de actos deben contar, como norma general, con autorizaciones municipales, por un lado, que verifique entre otras cosas, si se garantiza la seguridad exigida, y por otro, de ocupación de vía pública». En ese sentido, detallan, que el encuentro «carece de esos permisos, debido a que no se han solicitado y, por tanto, el Ayuntamiento desconoce su alcance y si es o no autorizable».

Condiciones de seguridad

Desde el Consistorio recuerdan además que «la calle se encuentra actualmente en proceso de renovación, estando en curso de ejecución obras de gran envergadura. Por ello, si bien se ha habilitado parcialmente para el uso por parte de peatones, accesos a garajes y cargas y descargas, se desconoce el alcance y la ubicación exacta donde se pretende realizar, por lo que este Ayuntamiento no puede verificar si el espacio reúne las condiciones de seguridad, de salubridad e higiene y accesibilidad universal, o ni siquiera analizar si resulta necesaria la adopción de medidas adicionales al respecto».

La organización, que califica de «triste» toda esta situación, afirma que si bien no disponía de autorización municipal, sí que contaba con el «permiso de la Ertzaintza» para celebrarlas actividades.