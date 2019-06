Submarinistas limpiarán hoy los fondos de la playa de Arrigunaga Un buzo recoge residuos del fondo marino. / E. C. La iniciativa pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias de la actividad humana en el litoral TXEMA IZAGIRRE GETXO. Viernes, 14 junio 2019, 21:43

Limpiar los fondos marinos de Arrigunaga. Ese es el objetivo que se han propuesto los submarinistas de la Red de Vigilantes Marinos que hoy, a partir de las once de la mañana, sacarán basura de las profundidades marinas otra vez. No estarán solos, en tierra contarán con el apoyo de los voluntarios que lo deseen. La acción, que ha sido organizada por la agrupación Mare Fondum en colaboración con el Ayuntamiento de Getxo, incluye la invitación a los vecinos que deseen tomar parte que no tiene aspiración que intentar minimizar la contaminación que envenena los fondos de los océanos.

El problema es grave. Los buceadores son algunas de las personas que más lo notan, porque ven una enorme cantidad de restos en cada una de sus inmersiones cuando practican su deporte preferido. Así que su intención en la playa getxotarra consiste en «sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias de la actividad humana en el litoral, los océanos, los lagos y los ríos». Según apuntaron desde Mare Fondum, los residuos sólidos que contaminan los mares son en un 80% de origen continental. «Causan perjuicio a los ecosistemas subacuáticos y ocasionan la muerte de más de un millón de aves y cien mil tortugas y mamíferos anualmente», alertan.

En Bizkaia saltaron las alarmas hace unas semanas, cuando un estudio de expertos de la Universidad del País Vasco dejó claro la cantidad de plástico, productos nocivos y hasta proporciones de crema solar que presentaban los peces en su organismo. La Red de Vigilantes Marinos desarrollará intervenciones similares «paralelamente en 30 puntos del litoral español». «En esta ocasión, se suman voluntarios de Colombia, Brasil y Cabo Verde, que intervendrán en estos países en nombre de la Red», detallan.

La actuación prevista se enmarca bajo el lema 'Un metro cuadrado por la naturaleza' del Proyecto Libera, liderado por SEO/Birdlife y Ecoembes.