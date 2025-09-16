El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cuatro buzos limpian el fondo marino del Puerto Viejo en una pasada edición. E. C.

Submarinistas limpiarán este domingo las aguas del Puerto Viejo de Algorta

Los vecinos podrán unirse a la jornada solidaria que cambiará la cantidad de residuos por comida que será donada al Banco de Alimentos

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:14

El municipio de Getxo se sumará este domingo 21 a la gran limpieza internacional de fondos marinos y playas con una intervención en el Puerto Viejo. A partir de las 09.00 horas, un equipo de expertos submarinistas se sumergirá en las aguas para retirar toda clase de desechos. La jornada está abierta también a la participación vecinal, especialmente para apoyar las labores de clasificación y recogida de residuos en tierra firme.

La iniciativa, organizada por los clubes de buceo Mare Fondum y Divertek –con la colaboración del Ayuntamiento de Getxo–, pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto que la actividad humana tiene sobre los océanos y las costas. Además, la basura se convertirá en ayuda social. Los kilos de residuos se cambiarán por kilos de comida que se donarán al Banco de Alimentos.

«Es una labor importante de concienciación que ayuda a entender que mucho de lo que se arrojan o abandonan en entornos urbanos terminan en el mar, arrastrados por el viento o las lluvias», ha subrayado el concejal de Medio Ambiente, Iñigo Urkitza. El edil ha destacado también la necesidad de actuar en espacios donde habitualmente no se llevan a cabo estas limpiezas por su complejidad técnica.

La acción tiene también un fuerte componente educativo. Se busca hacer reflexionar a los vecinos sobre la riqueza y la fragilidad del medio litoral, la procedencia de los residuos, su tiempo de degradación, el efecto que tienen sobre el entorno costero y cómo evitarlo.

