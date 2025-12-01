Sopela refuerza su lucha contra la corrupción con un nuevo plan antifraude

Para dar continuidad al canal de denuncias contra la corrupción en Sopela, el Ayuntamiento ha creado un nuevo plan antifradude. Además del sistema confidencial que ... permite al personal, proveedores y ciudadanía comunicar posibles irregularidades de forma segura y anónima, ahora se tomarán medidas para evitar conflictos de interereses, impedir la doble financiación y cumplir con el principio de no causar daño al medio ambiente.

Tras su aprobación, su cumplimiento es obligatorio para todo el personal municipal, cargos electos, funcionarios, contratistas, beneficiarios de subvenciones y cualquier persona o entidad que gestione fondos públicos de la localidad o europeos. Entre las acciones se destaca la separación de funciones para garantizar que quienes gestionan, controlan y autorizan pagos permanezcan claramente diferenciados. Además, la Intervención Municipal realizará evaluaciones periódicas, con actualizaciones anuales o antes, si se detectan cambios relevantes.

La propuesta también incluye formación continua y sensibilización de toda la plantilla y los cargos políticos. Se pretende reconocer los intereses personales que pueden influir en decisiones, identificar situaciones de riesgo y disponer de herramientas para actuar correctamente.

En paralelo a estas medidas, el Ayuntamiento ha anunciado que la alcaldesa, Guruzne Carrasson, inicia su baja por maternidad. A partir de ahora, y durante ese periodo, Unai del Burgo pasará a ser mandatario en funciones. El representante actuaba como primer teniente de alcalde y lideraba el área de Economía y Gestión.