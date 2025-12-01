El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La alcaldesa de Sopela Guruzne Carrasson junto al alcalde en funciones, Unai del Burgo Ayto. de Sopela

Sopela refuerza su lucha contra la corrupción con un nuevo plan antifraude

Unai del Burgo pasa a ser el alcalde en funciones del municipio

Johana Gil

Johana Gil

Sopela

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:14

Comenta

Para dar continuidad al canal de denuncias contra la corrupción en Sopela, el Ayuntamiento ha creado un nuevo plan antifradude. Además del sistema confidencial que ... permite al personal, proveedores y ciudadanía comunicar posibles irregularidades de forma segura y anónima, ahora se tomarán medidas para evitar conflictos de interereses, impedir la doble financiación y cumplir con el principio de no causar daño al medio ambiente.

Te puede interesar

