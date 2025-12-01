Sopela refuerza su lucha contra la corrupción con un nuevo plan antifraude
Unai del Burgo pasa a ser el alcalde en funciones del municipio
Sopela
Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:14
Para dar continuidad al canal de denuncias contra la corrupción en Sopela, el Ayuntamiento ha creado un nuevo plan antifradude. Además del sistema confidencial que ... permite al personal, proveedores y ciudadanía comunicar posibles irregularidades de forma segura y anónima, ahora se tomarán medidas para evitar conflictos de interereses, impedir la doble financiación y cumplir con el principio de no causar daño al medio ambiente.
Tras su aprobación, su cumplimiento es obligatorio para todo el personal municipal, cargos electos, funcionarios, contratistas, beneficiarios de subvenciones y cualquier persona o entidad que gestione fondos públicos de la localidad o europeos. Entre las acciones se destaca la separación de funciones para garantizar que quienes gestionan, controlan y autorizan pagos permanezcan claramente diferenciados. Además, la Intervención Municipal realizará evaluaciones periódicas, con actualizaciones anuales o antes, si se detectan cambios relevantes.
La propuesta también incluye formación continua y sensibilización de toda la plantilla y los cargos políticos. Se pretende reconocer los intereses personales que pueden influir en decisiones, identificar situaciones de riesgo y disponer de herramientas para actuar correctamente.
En paralelo a estas medidas, el Ayuntamiento ha anunciado que la alcaldesa, Guruzne Carrasson, inicia su baja por maternidad. A partir de ahora, y durante ese periodo, Unai del Burgo pasará a ser mandatario en funciones. El representante actuaba como primer teniente de alcalde y lideraba el área de Economía y Gestión.
