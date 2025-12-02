Sopela quiere cambiar su actual ordenanza de civismo por una con menos sanciones

Un modelo más pedagógico que sancionador marcará la convivencia en Sopela. El municipio ha abierto un proceso participativo con el que pretende derogar la ordenanza ... de civismo en vigor, aprobada la pasada legislatura, y alumbrar un nuevo marco normativo centrado en «la mediación, la prevención y la corresponsabilidad vecinal». La iniciativa aspira a responder a los retos actuales «no solo mediante regulaciones, sino también mediante otras medidas que favorezcan la comunidad», según explican responsables municipales.

La revisión de la normativa se articula en cinco fases —información, escucha, desarrollo, contraste y tramitación— y ya ha echado a andar con la primera etapa, en la que se recabarán aportaciones ciudadanas. Hasta el 31 de diciembre, cualquier vecino podrá enviar sus propuestas a la dirección idazkaritza@sopela.eus respondiendo a cuáles son los principales retos en materia de relaciones sociales y cómo se podría garantizar una mejor coexistencia en el municipio.

El debate no es nuevo. La ordenanza actual fue avalada a finales de 2022, cuando EH Bildu —que ahora gobierna la localidad— votó en contra de aquel texto promovido por el PNV. La coalición abertzale llegó a calificarla de «ley mordaza encubierta», denunciando que limitaba la libertad de expresión. La formación defendió una alternativa denominada «Ordenanza de Convivencia», más centrada en la pedagogía y los trabajos comunitarios que en las multas. Un enfoque que ahora también quiere aplicar en la futura regulación.