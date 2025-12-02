El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Muere un hombre de 73 años en el incendio de una vivienda en Bermeo
Los horarios y los niveles de ruido de los establecimientos hosteleros se contemplan en la ordenanza de civismo J. G.

Sopela quiere cambiar su actual ordenanza de civismo por una con menos sanciones

Los vecinos podrán opinar sobre los retos de convivencia a tener en cuenta en la nueva normativa

Johana Gil

Johana Gil

Sopela

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:57

Comenta

Un modelo más pedagógico que sancionador marcará la convivencia en Sopela. El municipio ha abierto un proceso participativo con el que pretende derogar la ordenanza ... de civismo en vigor, aprobada la pasada legislatura, y alumbrar un nuevo marco normativo centrado en «la mediación, la prevención y la corresponsabilidad vecinal». La iniciativa aspira a responder a los retos actuales «no solo mediante regulaciones, sino también mediante otras medidas que favorezcan la comunidad», según explican responsables municipales.

