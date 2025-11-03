Sopela frena unas obras al enterarse que la zona es privada

Las obras de mejora en un tramo de la calle Sertutxa, junto al metro de Sopela, han tenido que ser suspendidas. El Ayuntamiento se vio ... obligado a dar marcha atrás en su intención de hacer más accesible la vía a la altura del número 9, después de comprobar que el terreno afectado pertenece a propietarios particulares y no al municipio.

Los trabajos, que iban a comenzar el pasado 23 de octubre, contaban con un presupuesto superior a los 41.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses. La intervención buscaba suavizar los desniveles y reemplazar las escaleras que dificultan el paso, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida. Se pretendía dotar de un itinerario más cómodo y seguro para los peatones. De hecho, el día anterior a la fecha prevista de inicio, el Consistorio había anunciado el corte de acera y la ocupación temporal de varias plazas de aparcamiento para facilitar la intervención. Pero la presentación de las escrituras que acreditan la titularidad privada del terreno dio un giro al proyecto.

La comprobación sorprendió al Ejecutivo local, que había tramitado todo lo necesario para la reforma. Fuentes municipales defienden que esa superficie figura como municipal en el catastro. Se trata de una zona muy transitada que conecta la estación del suburbano y, tradicionalmente se ha utilizado como espacio público. Ante esta situación, el equipo técnico ha analizado posibles alternativas que permitan reordenar el espacio sin invadir. Se valora instalar solo barandillas en la parte de la acera, que sí es municipal, con el fin de dotar de mayor seguridad y delimitar claramente el paso.

Por lo tanto, la mejora concreta de ese tramo de Sertutxa queda en manos de los dueños de la parcela. Deberán decidir si acometen o no los trabajos necesarios para adecuar el entorno al uso peatonal que tiene en la práctica.

El plan para garantizar la accesibilidad forma parte de los proyectos previstos en los presupuestos del año pasado. La serie de actuaciones se han desarrollado desde hace un ejercicio por parte de la brigada municipal de obras y servicios con base en un informe de la Policía Local. Las pequeñas intervenciones han incluido los pasos de peatones en las calles comprendidas entre el Ayuntamiento, la casa de cultura de Kurtzio y el parque de Iturrieta, donde se llevaron a cabo más de una veintena de rebajes de aceras.

Desde la Administración han subrayado que continuarán con este tipo de trabajos en los próximos meses, principalmente en Zubigane y Lizarre. Incluso en la zona Iberre, en Larrabasterra, donde podrían requerirse obras de mayor envergadura.