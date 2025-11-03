El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La intervención pretendía rebajar los desniveles de la zona cerca del metro de Sopela. Ayto. de Sopela

Sopela frena unas obras al enterarse que la zona es privada

La mejora de la accesibilidad en la calle Sertutxa se iba a realizar en una superficie que figura como municipal en el catastro

Johana Gil

Johana Gil

Sopela

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:34

Comenta

Las obras de mejora en un tramo de la calle Sertutxa, junto al metro de Sopela, han tenido que ser suspendidas. El Ayuntamiento se vio ... obligado a dar marcha atrás en su intención de hacer más accesible la vía a la altura del número 9, después de comprobar que el terreno afectado pertenece a propietarios particulares y no al municipio.

