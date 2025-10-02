La sonrisa de Naia será la guía de decenas de ciclistas en el festival solidario de Getxo El velódromo de Fadura acogerá este sábado una jornada deportiva para apoyar a la asociación en memoria de una niña que falleció de cáncer infantil

La sonrisa de Naia volverá a brillar este sábado en el velódromo de Fadura, donde decenas de ciclistas y vecinos participarán en una nueva edición del festival solidario organizado por la Sociedad Ciclista Punta Galea. Este año, la cita tiene el nombre de Naia, una niña getxotarra que falleció en 2022 a los 13 años a causa de un tumor cerebral infantil. Este fin de semana el recuerdo de la pequeña y su energía serán motivarán el acto.

El velódromo de Fadura se convertirá en el escenario de esta citan que se ha convertido en una de las más emotivas del calendario local. «En Punta Galea Txirrindulari Elkartea creemos que el ciclismo también puede ser una herramienta de apoyo mutuo y comunidad», explican desde el club.

Precisamente, este evento año tras año une pedales, fiesta y compromiso con causas cercanas, con especial atención a personas o asociaciones vinculadas a enfermedades poco frecuentes como el ELA, el autismo o dolencias específicas. En esta edición, toda la recaudación irá destinada a la asociación La Sonrisa de Naia, impulsada por sus padres, Gorka Araico y Paula Soares. Familiares y amigos buscan de esta manera mantener el legado de la menor vivo.

El plato fuerte del evento será, como es habitual, la carrera contrarreloj por equipos. Una prueba que reunirá a escuadras de toda Bizkaia desde las 9.00 horas hasta las 14.00. Los grupos formados por seis deportistas darán lo mejor de sí mismos para ocupar el primer lugar tras dar quince vueltas al velódromo de 6.000 metros. Como novedad, este año se suma también un circuito de iclocross para escuelas, para que las futuras generaciones de ciclistas vivan este deporte desde dentro. Los txikis demostrarán sus habilidades entre las 16.00 y 18.30 horas.

Además, durante toda la jornada habrá fanfarria, txosnas, actividades infantiles y una gran paella solidaria por ocho euros cada ración. Desde las 9.00 horas, vecinos y visitantes podrán acudir a Fadura. Tampoco faltará la música. El DJ Josú y los conciertos de artistas locales animarán el ambiente hasta las 21.00 horas, cuando se tiene previsto cerrar la festividad.

La asociación estará presente con su habitual mercadillo solidario, cuyas ganancias seguirán destinándose a la investigación contra los tumores pediátricos. La historia de Naia ha conmovido a toda la comunidad getxotarra. La enfermedad avanzó de forma implacable y, en pocos meses acabó con la vida de la pequeña. Resultó afectada por uno de los tumores más agresivos y letales de los que pueden afectar a un niño, conocido como DIPG.

Sus padres decidieron impulsar la agrupación sin ánimo de lucro en su memoria. Revelan que quieren recordar a su hija «de una manera bonita» y no dolorosa. Por eso cada año, colaboran con «proyectos propios o de otras asociaciones, cuyo fin sea dar soporte a menores menos favorecidos». Buscan sacar una sonrisa a quienes más lo necesitan, como hacía Naia «siempre que podía».

