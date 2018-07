Solo uno de cada cuatro edificios antiguos de Getxo se ha sometido a la inspección técnica obligatoria Viviendas situadas en el entorno de la playa de Ereaga, en Getxo. / PEDRO URRESTI 1.373 inmuebles residenciales del municipio deben realizar este examen antes de que concluya el año si no quieren ser sancionados TXEMA IZAGIRRE GETXO. Martes, 3 julio 2018, 02:00

La conocida popularmente como 'ITV' de las viviendas avanza lenta en Euskadi, y Getxo no es una excepción. La Inspección Técnica de Edificios (Ley 8/2013) obliga a evaluar el estado de los edificios residenciales construidos antes de 1967. Por ahora solo un 26% de los inmuebles del municipio costero se han sometido este trámite. Esto son 491 comunidades. Restan por hacerlo 1.373. El plazo para realizar este chequeo está abierto hasta final de año, aunque ya ha finalizado el plazo para solicitar las ayudas del Gobierno vasco para financiar parte de este examen.

Aunque el 26% parezca una pequeña proporción, la lectura que hace responsable de Urbanismo getxotarra, Joseba Arregi, es positiva dado que no se ha hecho una campaña directa a nivel municipal para incidir en la obligación de que los inmuebles antiguos se sometan a la ITE.

El Gobierno vasco ha estipulado que hay 73.429 edificios con más de 40 años de edad que deben pasar esta evaluación en Euskadi. En torno al 15% había realizado ese chequeo a finales del año pasado en el conjunto de la comunidad, un porcentaje inferior al registrado en Getxo. Para Arregi la ITV de los edificios es crucial. Y es necesario «concienciar a la ciudadanía de lo importante que es realizarla porque hablamos de seguridad». Y es que entre las funciones de este examen está el evaluar el riesgo existente de caídas de material en las fachadas, derrumbes y demás. En esencia busca prevenir posibles accidentes. Por eso Arregi incide en que es necesario hacer consciente a la población de esta circunstancia.

La ley estipula imponer sanciones para aquellas comunidades que no se sometan a la ITE. Aquellas que no la superen deberán realizar las obras de mejora que les indiquen los técnicos. Las multas para los que no realicen esta evaluación pueden llegar hasta los 6.000 euros.

El concejal de Urbanismo de Getxo destaca la importancia que tiene mantener la seguridad y el valor de la propiedad de una residencia. «Es la inversión más importante de nuestra vida es nuestra vivienda», enfatiza.

¿Y qué evalúa la ITE? El chequeo incide en aspectos como la seguridad de la construcción del edificio, que los especialistas puntúan entre un 1 y un 5 dependiendo de si la intervención necesaria es urgente o se puede esperar a un largo plazo. Otra cuestión analizada es la eficiencia energética. El diagnóstico permite abordar, en este caso, que las futuras intervenciones en eficiencia sirvan como método de ahorro para pagar las inversiones. El tercer aspecto a estudiar por los técnicos es la accesibilidad del inmueble, una cuestión novedosa de la que las administraciones locales no tenían información hasta ahora.