Siete concejales auguran a Anabel Landa una cómoda cuarta legislatura La candidata del Partido Nacionalista logró superar la marca de los 1.500 votos, muy lejos de los 894 de Bildu, la segunda fuerza IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA BERANGO. Lunes, 27 mayo 2019, 22:14

La actual alcaldesa en funciones de Berango y ganadora con mayoría absoluta en las elecciones municipales del pasado domingo, Anabel Landa, no podía ocultar «la satisfacción y agradecimiento al municipio por la confianza que han vuelto a depositar en el PNV». No en vano, han conseguido una marca histórica de siete ediles, frente a la oposición que suma seis en total vaticinando una cómoda legislatura a la hora de ejecutar proyectos recogidos en el programa 'jeltzale'.

Landa ante este respaldo tan amplio «siento que mi responsabilidad es aún mayor si cabe, para no defraudar tanto apoyo y seguir cumpliendo con las expectativas de vecinas y vecinos en general». En su caso, con tres legislaturas como regidora municipal a la espalda no ha supuesto el desgaste que suele acarrear ante el electorado la responsabilidad de gobernar. Su holgada mayoría sin la necesidad de recabar apoyos para gestionar las diferentes áreas municipales, no supondrá un freno a la hora de «establecer contactos y mantener reuniones con el resto de partidos con representación, antes de la conformación del pleno», que inaugurará un nueva legislatura, apuntó Landa.

«Ya me he puesto a trabajar»

La representante nacionalista dejó patente que su máxima para los próximos cuatro años pasará por «trabajo, trabajo y más trabajo». En este sentido destacó que «ya me he puesto a trabajar para priorizar los proyectos que llevamos en el programa. La campaña electoral del PNV de Berango no es de quince días dura cuatro años», concluyó. Los nacionalistas sobrepasaron el techo de los 1.500 votos, seguidos por la coalición EH Bildu que pese a obtener 37 sufragios más que en los pasados comicios de hace cuatro años, 894, han perdido un representante quedándose con tres encabezados por David Martín Carnicero que se estrena en estas lides.

Como tercera fuerza ha irrumpido Elkarrekin Podemos con 430 votos. Eso les permite contar un representante Koldo Martínez, que ya estuvo presente en el salón de plenos hace dos legislaturas. Muy cerca en apoyo popular quedó la candidata del PSE, Nerea Jiménez, que en los anteriores cuatro años ha tenido responsabilidad en el equipo de gobierno fruto del acuerdo entre nacionalistas y socialistas, que en esta ocasión no será necesario reeditar. También, el PP ha conseguido mantener su representante en la figura de Jorge Panera, que tomará el relevo de Dolores Malo de Molina.