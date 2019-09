'Serifalaris' reunirá a 400 creativos y diseñadores gráficos en Muxikebarri El encuentro suma 13 ponencias. / PEDRO URRESTI El encuentro, que arrancará el viernes, cuenta con la presencia de destacados creativos del panorama internacional TXEMA IZAGIRRE GETXO. Martes, 17 septiembre 2019, 23:47

Detrás de la publicidad, del marketing y de la imagen hay siempre un gran equipo humano. Mentes capaces de llamar la atención y convencer al público de las bondades de un producto o de conseguir que un mensaje cale en el imaginario común. Algunos de los que las maquinan se reúnen este fin de semana en el centro cultural Muxikebarri de Getxo en una nueva edición de 'Serifalaris'. Un cambio de escenario que da un empuje importante a un encuentro al que acudirán 400 creativos y diseñadores gráficos. Entre ellos, algunos de renombre internacional como Martina Flor, Pablo Amargo o Toni Segarra.

La cita, impulsada por los estudios Marina Goñi y Freskue, con el apoyo de Beaz y del Ayuntamiento de Getxo, arranca el viernes a las diez de la mañana y se extenderá hasta el sábado por la noche, con una fiesta final. En ese intervalo se desarrollarán 13 ponencias y 5 masterclass que ahondarán en la identidad visual, el 'naming' o el 'packaging'. El primer día uno de los protagonistas principales será Toni Segarra, reconocido internacionalmente como uno de los mejores creativos españoles del siglo XX. Él ha sido el responsable de campañas y eslóganes tan exitosos como '¿Te gusta conducir?' , 'Be water my friend', ambos para BMW, o el 'Bienvenido a la república independiente de tu casa', que realizó para IKEA. Será el encargado de cerrar la jornada. Antes, Pablo Amargo ofrecerá a los asistentes la posibilidad de profundizar en otras disciplinas. Especialista en libros ilustrados, es también colaborador habitual en 'The New York Times', 'The New Yorker' y 'Jot Down Magazine'. De su mente han salido innumerables de cubiertas de libros y carteles.

'La vida del freelance'

Otra de las ponentes destacadas será Martina Flor experta en 'lettering' (dibujo de letras a mano) y tipografía. En su curriculum, trabajos para 'The Washington Post', 'Vanity Fair', 'Cosmopolitan', 'Harper Collins', 'Fontshop', 'Monotype' o 'Etsy' entre otros. Presentará el libro 'La vida del freelance'. Otros de los grandes nombres que intervendrá el viernes Andrés Requena, especialista en identidad visual, docente y activista gráfico entre otras cosas. Ya el domingo, entre las ponencias, destaca la de Nacho Padilla, que explicará los pormenores de su trabajo como director creativo del Ayuntamiento de Madrid y responsable de un nuevo relato para esta ciudad.

El certamen contará con dos ponencias sorpresa, a cargo de 'El infiltrado' y 'La infiltrada'. Dependiendo del tipo de entrada que adquieran los participantes tendrán la oportunidad de tomar parte en las masterclass y otras dinámicas destinadas a mejorar su productividad y competencias profesionales, así como generar nuevas relaciones e intercambios de experiencias.

Los impulsores de esta iniciativa, Marina Goñi y Peio Atxalandabaso, destacan que «Serifalaris es un espacio para compartir, aprender y relacionarse». A su juicio, se trata de «una plataforma de conocimiento y networking en la que se muestran las últimas tendencias y casos de éxito del sector, permitiendo acceder a conocimientos, experiencias y relaciones que enriquecen a las personas asistentes».