El Semáforo de Plentzia se apaga Marisa Trebolazabala con un ramo de flores durante el homenaje. / E. C. Los vecinos homenajean a Marisa Trebolazabala, que baja la persiana de este popular bar tras 30 años de actividad IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA PLENTZIA. Miércoles, 3 octubre 2018, 02:00

Nada más atravesar la pasarela que cruza la ría y enfilar la calle Erribera los vecinos y visitantes de Plentzia podían realizar la primera parada en el bar 'El Semáforo', regentado por María Isabel Trebolazabala, durante casi tres décadas. Esto ya no sucederá más debido a que el local ha bajado la persiana por la jubilación de su propietaria.

Amigos y clientes le hicieron un homenaje sorpresa el pasado domingo donde no faltaron las flores, la música y una copa con la que brindar. La hostelera reconoció que «todo me ha pillado por sorpresa, no sabía nada de nada». Si bien recordó que un cliente el día anterior»«me comentó algo que aparecía en las redes sociales, pero no le presté mucha atención». Tampoco sus hijos, cómplices de este reconocimiento, soltaron prenda.

Marisa, como le conocen sus vecinos de la villa marinera, abrió el local junto a su marido Rufino Llona en «febrero de 1989 y en todos estos años he tenido una clientela fija y de veraneantes que se han portado muy bien conmigo». Incluso en los momentos más duros, como cuando falleció su esposo hace catorce años, 'El Semáforo' se ha caracterizado por tener «un ambiente muy casero». «Nunca he tenido un contratiempo con nadie», reconoce agradecida.

Cerrar por última vez la puerta del local «me ha supuesto mucha pena son muchos años detrás de la barra». No solo eso. Ha sido su forma de vida ya desde niña. «Me crié al lado de un mostrador. Mis padres tenían una tienda de ultramarinos y he vivido toda mi vida cara al público», recuerda. Ahora dedicará su tiempo a la familia. También podrá dar rienda suelta a una de sus aficiones como es «pasear o ir a la playa cuando se pueda». «Me lo tomaré con tranquilidad pero no voy aburrirme, no puedo estar con los brazos cruzados», concluye.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de Plentzia, Iñigo Ibarzabal, destaca que «todos los plentzianos hemos pasado alguna vez por 'El Semáforo', es un bar de toda la vida donde no hay ningún empleado y se saca adelante con el esfuerzo de la familia que lo regenta». De Marisa destaca su «carácter afable , se tiene más que merecido este homenaje». Ibarzabal resalta que «es muy loable acabar la trayectoria profesional sin cerrar tu local hasta la jubilación y, más, en estos tiempos tan complicados», para el comercio y la hostelería local. La clave para lograrlo pasa «por el trabajo bien realizado». Prueba de ello es que sus vecinos reconocen en ella «su esfuerzo por hacer pueblo».