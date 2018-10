Seis meses viviendo en una chabola en Lamiako Joaquín Jiménez con dos de sus hijos en el interior de la chabola. / I. S. L. El Ayuntamiento de Leioa busca una solución para la familia que fue desalojada de su piso social en abril IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA LEIOA. Sábado, 20 octubre 2018, 02:00

Un toldo azul visible desde los vagones del metro a su paso por Lamiako delata el campamento donde malvive desde hace seis meses la familia Jiménez. Su calvario comenzó en abril cuando fueron desahuciados de una vivienda social propiedad del Gobierno vasco ubicada en este mismo barrio de Leioa, por acumular deudas de alquiler y algún «pequeño» problema de convivencia.

Desde entonces pasan los días en una caseta de madera levantada por ellos mismos, sin las mínimas condiciones de salubridad e higiene, conviviendo con roedores y otros animales. «Dormimos todos con gorros para que no se nos cuelen en la cabeza», apunta Joaquín, el cabeza de esta familia de etnia gitana. Es más, su hijo pequeño afirma que «se me llegó a meter un insecto en el oído y me provocó una infección».

La estructura de la chabola es tan precaria que ya han sufrido algún accidente. Pero no solo eso. «No tenemos lo básico para vivir. La comida y la ropa se pudre, no nos podemos lavar y para el agua tenemos que ir con bidones a la fuente», situada en el centro de Lamiako.

Subsisten con la ayuda de algunos vecinos. También perciben una Renta de Garantía de Ingresos, por un importe de algo más de 800 euros. Ahora la preocupación de toda la familia es la lluvia y el frío. «Se nos puede caer la caseta encima o morir congelados», temen.

Ellos desean volver a «contar con una vivienda digna, pero no nos queremos ir del barrio». En abril se les desalojó por acumular una deuda de alquiler de 6.000 euros. En ese momento también residían en la vivienda social otra hija con dos niños pequeños que «fueron acogidos por unos vecinos y ahora viven con su nueva pareja», indica aliviado Joaquín Jiménez. Fuentes del Gobierno vasco detallan que el desahucio solo se adopta en «casos extremos una vez se han agotado todas las vías de solución» del problema.

«Conseguimos el dinero para cubrir la deuda gracias a un crédito avalado por un amigo, pero cuando nuestro abogado fue a pagar, el Gobierno vasco estuvo de acuerdo pero no el Ayuntamiento», afirma. Una versión que desmiente la alcaldesa. Mari Carmen Urbieta asegura que desde el Ayuntamiento «difícilmente podemos gestionar un patrimonio que no es nuestro porque esas viviendas no son municipales». «Con esta familia en Servicios Sociales llevan trabajando mucho tiempo para dar solución a una situación compleja que no se puede mantener en el tiempo», reconoce. Como alternativa les han propuesto que busquen un piso de alquiler y el Ayuntamiento les ayudará con los gastos iniciales. Una solución que no es del agrado de la familia «por nuestra raza es difícil que nos alquilen un piso».