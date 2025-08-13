La seguridad y la vivienda es lo que más preocupa a los getxotarras

La seguridad y la vivienda son las principales preocupaciones de los getxotarras, según se desprende de la encuesta que ha publicado este miércoles el Ayuntamiento ... de la localidad costera. El sondeo se ha elaborado por teléfono del 19 al 27 de junio a 900 residentes de la localidad. El primero de ellos supone el 26%. La última vez que el Consistorio preguntó a sus vecinos hace dos años la seguridad generaba incertidumbre en el 17% y hace siete años tan solo representaba el 8%. La vivienda, por su parte, que ahora es la segunda preocupación de los getxotarras era hace dos años la primera. El municipio cuenta con los alquileres y el precio por metro cuadrado más alto de Bizkaia.

A pesar de que los delitos se han triplicado durante el último año con una tasa de 49,53 por cada 1.000 habitantes, en la encuesta los getxotarras valoran la seguridad en su zona o barrio con un 6,42 sobre 10. El 43% de los residentes cree que la percepción de la seguridad en el municipio es igual a la de otras localidades. Casi un 30% opina que es más segura y un 12% menos. La Policía Local obtiene un 6,39 en ordenamiento del tráfico y atestados, mientras que en Seguridad Ciudadana se queda por debajo con un 6,17.

Aunque el Ejecutivo local, en manos de PNV y PSE, recibe casi un bien de nota– 5,7 sobre 10–, suspende en materia de vivienda. Los getxotarras valoran con un 4,52 la construcción de pisos protegidos en alquiler. El futuro Plan General de Ordenación urbana tampoco sale bien parado con un 4,35. La tramitación del documento urbanístico ha levantado ampollas durante las dos últimas legislaturas. Los getxotarras presentaron más de 2.000 alegaciones al proyecto y más de 3.000 recorrieron las calles del municipio contra el plan. Un dato: Siete de cada diez encuestados desearía vivir «mucho o bastante por su cuenta», pero casi el 90% identifica como «principal obstáculo los altos precios de alquiler y compra».

Por detrás de la seguridad y la vivienda, los getxotarras sitúan a más de diez puntos, como otros asuntos que también les generan incertidumbre, la limpieza, el aparcamiento y las zonas verdes y jardines. La falta de aparcamientos, tanto en las encuestas realizadas en 2021, como en 2018, fue el aspecto que más angustiaba a los vecinos de Getxo.

Los getxotarras vuelven a valorar positivamente a su municipio. Le conceden una puntuación de 7,59 sobre 10 como lugar para vivir. Hay aspectos como la limpieza de las calles y la recogida de basuras que reciben un 6,96, mientras que el mantenimiento de parques, jardines y mobiliario urbano alcanzan un 6,25. El tráfico y la movilidad reciben una valoración de 6,15 sobre 10 y las obras para peatonalizar las calles y ampliar las aceras es de un 6,12.

Elecciones

El partido político más valorado es el PNV con el 5,12, mientras que EH Bildu se sitúa por detrás con un 5,09. A más distancia, con un 4,21, está el PSE, Elkarrekin Podemos con un 3,98 y el PP con un 2,87. De celebrarse elecciones municipales los getxotarras volverían a votar mayoritariamente al PNV, que revalidaría sus 9 concejales actuales. El PSE, socio en el gobierno de los jeltzales, también mantendría el tipo con sus 3 asientos. EH Bildu sumaría un edil, de los 6 actuales pasaría a 7, mientras que el PP se mantendría con 6 y Elkarrekin Podemos desaparecería.

Desde el equipo de gobierno subrayan que «este tipo de encuestas nos permiten escuchar de forma directa a la ciudadanía, conocer sus prioridades y orientar nuestras políticas para dar respuestas más cercanas y eficaces a sus necesidades».