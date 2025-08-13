El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

A. C.

La seguridad y la vivienda es lo que más preocupa a los getxotarras

El Ejecutivo local, en manos de PNV y PSE, recibe casi un bien de nota- 5,7 sobre 10- y los getxotarras conceden un 7,59 sobre 10 como lugar para vivir

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:19

La seguridad y la vivienda son las principales preocupaciones de los getxotarras, según se desprende de la encuesta que ha publicado este miércoles el Ayuntamiento ... de la localidad costera. El sondeo se ha elaborado por teléfono del 19 al 27 de junio a 900 residentes de la localidad. El primero de ellos supone el 26%. La última vez que el Consistorio preguntó a sus vecinos hace dos años la seguridad generaba incertidumbre en el 17% y hace siete años tan solo representaba el 8%. La vivienda, por su parte, que ahora es la segunda preocupación de los getxotarras era hace dos años la primera. El municipio cuenta con los alquileres y el precio por metro cuadrado más alto de Bizkaia.

