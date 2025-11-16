El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un joven rinde homenaje a su familiar fallecido en el acto por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tráfico que se ha celebrado este domingo en Bilbao. Ivonne Iturgaiz

«En un segundo un accidente de tráfico destroza una vida», claman familiares de víctimas en Bilbao

Varias decenas de afectados honran a los suyos en un acto en el Arenal bilbaíno en el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tráfico

Leire Pérez

Leire Pérez

Bilbao

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:40

Enaitz falleció cuando regresaba en bici a un camping de La Rioja y el conductor que le embistió no llegó a ser juzgado. Rafael fue ... atropellado en un paso de peatones a los 68 años. Antonio perdió su vida cuando intentaba esquivar a un conductor que invadió su carril. Erika fue atropellada junto a su hija por un hombre que conducía borracho. Son algunas de las víctimas a las que este domingo sus familias han rendido un sentido homenaje en la explanada de El Arenal de Bilbao.

