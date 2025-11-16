«En un segundo un accidente de tráfico destroza una vida», claman familiares de víctimas en Bilbao

Enaitz falleció cuando regresaba en bici a un camping de La Rioja y el conductor que le embistió no llegó a ser juzgado. Rafael fue ... atropellado en un paso de peatones a los 68 años. Antonio perdió su vida cuando intentaba esquivar a un conductor que invadió su carril. Erika fue atropellada junto a su hija por un hombre que conducía borracho. Son algunas de las víctimas a las que este domingo sus familias han rendido un sentido homenaje en la explanada de El Arenal de Bilbao.

Hoy, 16 de noviembre, es el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tráfico. La lista de pérdidas es larguísima. Para las familias convivir con la ausencia es un hecho diario que no se puede compensar con nada en el mundo, pero además el número de víctimas no deja de crecer cada año. Especialmente conmovedor es que detrás de las cifras hay muchos niños. «No es un día fácil, pero es necesario. Nuestra voz debe de ser escuchada», reclaman porque confían en que «la memoria de quienes ya no están se transforme en prevención, justicia y compromiso».

En el año 2000 en Euskadi perdieron la vida en las carreteras 217 personas, una cifra que se ha ido reduciendo paulatinamente. Así, en 2010 -el carnet por puntos entró en vigor en 2006- fueron 67 y una década después, 38. Según datos de la Ertzaintza, el año pasado fallecieron 37 personas en la carreteras vascas.

Este mediodía, tras un aurresku de honor, varios de los familiares de estas personas colocaron una rosa blanca en un corazón de madera. Nahikari Cayado, periodista y también víctima, leyó uno a uno sus nombres y sus historias. Tristemente, según recordó Rosa Trinidad, presidenta de Stop violencia vial, «cada año en este árbol de los deseos –se colocó un cartel con las fotografía de algunas de las personas que han fallecido en un accidente de tráfico–, hay más rostros y vidas rotas», lamentó Trinidad. «Es cierto que la siniestralidad se ha reducido, pero no debemos ni podemos conformarnos porque queda mucho por hacer», afirmó.

Trinidad perdió a su hijo Enaitz de 17 años atropellado. Un conductor que circulaba con exceso de velocidad le embistió cuando regresaba al camping en el que veraneaba su familia en La Rioja. El caso creó una gran conmoción después de ser archivado y sobreseído. Pero también por la falta de humanidad del conductor que denunció después a los padres que habían perdido a su hijo por los «daños materiales provocados por el accidente en su Audi». «Hay que hacer un llamamiento a la sociedad para que los conductores sean responsables, es un acto que conlleva un gran deber y no siempre cualquiera o en cualquier momento está en condiciones de hacerlo», requirió Trinidad.

Mari Cielo perdió a su hermana Tere en la carretera de la ría hace 25 años. Iba en bicicleta cuando el conductor de un vehículo abrió la puerta, ella cayó al suelo y un autobús que venía por detrás la pasó por encima. «En doce días celebraríamos su cumpleaños, no va a poder ser. Un vehículo es un maravilloso transporte, pero también puede ser una máquina de matar. En un segundo se destroza una vida», insistió.

Mensaje de esperanza

La reducción de los accidentes da lugar a la esperanza. Para las víctimas, «esto demuestra que podemos seguir avanzando hasta el objetivo de cero muertos. No hablamos de cero accidentes porque sería una utopía, pero sí de la violencia vial porque esto depende de nuestras decisiones, conductas y comportamientos. Y eso hay que erradicarlo por completo», exigieron.

Desde el colectivo, que lleva más de dos décadas trabajando contra esta lacra, piden ayuda a las instituciones. «La seguridad vial debe de ser un eje prioritario de las políticas públicas con una estrategia clara y recursos suficientes», pidieron al tiempo que solicitaron «formación de educación vial en los centros escolares y de personas mayores», así como una «atención integral y coordinada para las víctimas y familiares desde el primer momento». También que la Policía tenga «más formación y haga investigaciones correctas y rigurosas, que los criterios sean más rigurosos en la renovación del carnet y que la justicia sea más ágil, sensible y humana con las víctimas».

En el acto que congregó a varias decenas de personas participaron el director del área de Movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Ignacio Alday; la directora de Tráfico del Gobierno vasco, Estibaliz Olabarri; la actriz Karmele Larrinaga, y Dicky del Hoyo, en representación del departamento de Transportes de la Diputación.