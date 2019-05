LAS CLAVES «Estoy satisfecha, emocionada y contenta por unos resultados excelentes» Agirre augura «un camino largo» para devolver a Getxo al liderazgo cultural perdido en Bizkaia por falta de un auditorio durante añosAmaia Agirre Candidata del PNV TXEMA IZAGIRRE GETXO. Lunes, 27 mayo 2019, 22:15

Con Amaia Agirre, el PNV ha dado un salto cualitativo en Getxo. La nieta del que fuera primer lehendakari de la República, José Antonio de Aguirre, ha conseguido 11 concejales -dos más que en 2015- de 25 posibles. Y ha abierto un gran espacio con el PP, aunque los populares hayan aguantado los resultados en el municipio costero, donde seguirá con cinco ediles. Y contar con presupuestos se ve factible después de tres años de tener las cuentas prorrogadas con su antecesor, Imanol Landa.

- No da abasto con la agenda. Lo de ayer y hoy es un no parar, pero sonríe.

- Sí, ha sido duro pero satisfactorio, y ha valido la pena.

- ¿Cómo se encuentra tras el buen resultado obtenido?

- ¡Bien, bien! Satisfecha, contenta y emocionada porque los resultados han sido excelentes.

- Dos concejales más son para alegrarse...

- A quien tengo que agradecerlo, sobre todo, es a la ciudadanía que ha depositado la confianza en el equipo de hombre y mujeres que formamos el PNV; en el proyecto que hemos presentado y en el compromiso adquirido. Y tengo que agradecer también a todas las personas que han estado conmigo en este proceso, que ha sido largo, pero que ha merecido la pena por el enorme apoyo y la confianza que me han prestado. Sin su trabajo, lo que hemos conseguido no hubiera sido posible.

- Les bastaría un acuerdo con el PSE-EE para gobernar en mayoría. 14 de 25. ¿Pactarán?

- Todavía es temprano para adelantar nada, pero el talante del Partido Nacionalista Vasco siempre ha sido el de colaborar, el de llegar a acuerdos, el de dialogar...Y vamos a seguir en esa senda. Es la senda de la mejor manera de hacer política y la mejor manera de responder ante la ciudadanía.

- En la pasada legislatura, los jeltzales llegaron a pactos puntales con el Partido Popular, EH Bildu en incluso Ciudadanos. Sin embargo, hasta ahora el PNV había dispuesto de un gobierno en minoría, pese al pacto con los socialistas.

- Nos vamos a reunir hoy y vamos a plantear los siguientes pasos a dar. Lo que más quiero es reunirme con mi equipo en este momento.

- ¿Cuál es el primer punto del programa que quisiera encarar?

- No hay un antes y un después... Es todo el programa en general lo que llevaremos adelante. Todo el programa en sí y su objetivo: trabajar, vivir, crecer y disfrutar en Getxo.

- ¿No tiene una prioridad?

- Tenemos que verlo todo desde un punto de vista más global. No creo que consista en empezar por una cosa o por otra.... Primero veremos, analizaremos y haremos.

- Su predecesor tiró de presupuestos prorrogados. Usted con un pacto podría aprobarlos y contar con dinero, algo clave en política.

- Vamos a empezar a trabajar y ver dónde conseguimos acuerdos. Cuantos más haya y más colaboración sumemos, mejor.

- Pero el dinero aprobado es crucial, ¿no?

- En el equipo tenemos a una persona que es un genio con los números y estoy tranquila en ese sentido. (Se refiere a Inaxio Uriarte, anterior responsable de Hacienda que parece que repetirá cartera, aunque Agirre no lo admite abiertamente).

- Hay gente con mucha experiencia que ha ocupado diferentes concejalías... Uriarte repetirá en Hacienda; Joseba Arregi, en Urbanismo; Keltse Eiguren en Seguridad e Igualdad... ¿Tiene definidos los cargos?

- No lo sé. No me he reunido con el equipo aún. Es lo que estoy deseando, pero no hemos podido hasta ahora. En cuanto nos reunamos, lo iremos viendo.

- Getxo ha carecido de infraestructuras para organizar espectáculos los últimos años. ¿El nuevo teatro le devolverá al liderazgo cultural que ha perdido en Bizkaia?

- Es uno de los objetivos. Pero va a ser un camino largo. No lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, aunque sea una de nuestras metas. Eso sí, siempre lo haremos de la mano del tejido asociativo, que hace un trabajo inmejorable para dinamizar el municipio, pero también profesionalizando los servicios de la cultura y las artes escénicas.

- Seguro que de su equipo me hablará maravillas.

- (Sonríe abiertamente...) Es gente muy válida, abierta, dispuesta al diálogo, con unas habilidades de colaboración y también de liderazgo de cada persona en su área. Así que estamos con ilusión y con ganas de trabajar.

- Tienen mucha experiencia acumulada.

- Parte tiene mucha experiencia y parte no, pero son personas muy formadas y capaces.