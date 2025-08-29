Rescatan a la tripulación de un velero a punto de chocar en la escollera de Getxo La embarcación, con dos alemanes a bordo, fue remolcada de forma segura y sin sufrir daños

La tripulación de un velero a punto de chocar en la escollera de Getxo fue rescatada el pasado martes 19 de agosto. El velero, patroneado por un alemán y otra tripulante de origen germano, había garreado su fondeo debido a las fuertes rachas de viento. No podía arrancar el motor y finalmente había encallado en las rocas.

El aviso lo recibió el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Bizkaia a través del canal de emergencia 16. Era una llamada de socorro del propio velero, en peligro en el fondeadero del Abra. La patrullera Río Lea de la Benemérita se encontraba cerca y logró situarse en escasos minutos ante el velero, que podía encallar o colisionar contra las rocas. Con su zodiac auxiliar se acercaron a la zona, de bajo calado.

Asistida la tripulación del barco y valorada la situación de peligro y los golpes de mar, los agentes lanzaron un cabo remolcando la embarcación siniestrada para sacarla de la zona de peligro. Durante esa maniobra, una lancha de Cruz Roja Bizkaia se unió al remolque junto a la patrullera de la Ertzaintza. Finalmente, la embarcación rescatada fue atracada y asegurada en el Puerto deportivo de Getxo.

Una vez revisado el barco se averiguó que unas barras metálicas habían trabado el velero y no permitían el arranque del motor. Solventado el problema, la embarcación no presentaba daños incompatibles con la navegación, por lo que pudo continuar su ruta.

