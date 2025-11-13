Rescatan a siete tripulantes de un velero a la deriva en La Galea La Unidad de Vigilancia y Seguridad de la Ertzaintza ha acudido a la llamada de auxilio de la embarcación tras sufrir una avería de motor

Marina León Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:45

La Unidad de Vigilancia y Seguridad de la Ertzaintza ha rescatado este jueves a siete tripulantes de un velero a la deriva en la zona de La Galea. «Mientras estábamos realizando las labores de vigilancia y seguridad en el Puerto de Bilbao, hemos oído en la emisora VHF la llamada de auxilio de un velero por pérdida de gobierno al sufrir una avería de motor, quedando a la deriva», explica la policía autonómica.

Tras el aviso, se han dirigido de inmediato hacia la zona y han localizado la embarcación, «que se encontraba cerca de la costa y había empezado a rozar con las rocas del fondo», detallan. «Tras lanzarle unos cabos le hemos podido sacar de la zona crítica remolcándole con nuestro barco», añaden.

Posteriormente una embarcación de Salvamento Marítimo se ha encargado del traslado final del velero hasta el puerto de Getxo. Hasta el lugar también se ha desplazado una patrullera de la Guardia Civil y otra de aduanas.