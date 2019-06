Rescatan a un grupo de bañistas arrastrados por la corriente en Bakio

Socorristas y surfistas rescataron a última hora de la tarde de ayer a un grupo de bañistas, más de una decena, que estaban siendo arrastrados por la corriente en la playa de Bakio. Al final, el incidente se quedó en un susto dentro de una jornada de estreno de la temporada de baños que comenzó en Bizkaia con la asistencia masiva a los arenales de todo el litoral. Desde Muskiz a Plentzia o Ereaga, las calas rozaron el lleno en algunas horas del día debido a la afluencia de ciudadanos que escapaban de un día especialmente caluroso. Hubo atascos de tráfico en los accesos y los medios de transporte funcionaron atestados.

El rescate se produjo poco antes de que acabara el turno de vigilancia de playas, sobre las ocho menos cuarto, según confirmó ayer la Cruz Roja. Un amplio grupo de personas se bañaba en el centro del arenal de Bakio cuando un cambio de marea provocó una fuerte corriente que arrastró a los bañistas. «Eran chavales jóvenes, muchas chicas. Intentaban nadar hacia la playa, pero la corriente les metía para dentro, hasta más de 20 metros de la orilla», explicaba ayer un testigo de la escena, que causó la alarma en el arenal durante varios minutos.

Un grupo de cinco socorristas con boyas y tablas de rescate se lanzaron al agua, a la vez que se sumaban varios surfistas. Todos los bañistas salieron ilesos aunque cansados por el esfuerzo e impresionados por los momentos de angustia vividos.

Venir y marchar pronto

Las altas temperaturas -que superaron los treinta grados- y las retenciones de tráfico en las vías de acceso a los arenales marcaron la jornada. Pese a soportar caravanas -eso sí, menores a las de la A-8 en dirección a Cantabria, que alcanzaron los once kilómetros- y luego verse obligados a abonar tasas de OTA para poder aparcar, los vizcaínos empezaron la campaña con buen humor. «Hemos venido a primera hora porque entro a las dos y media a trabajar. Así aprovechamos el día», explicaba Yanire, mientras su marido, Miguel, admitía que todavía era pronto para tomar un baño en Górliz. «No hemos catado el agua porque está a 18 grados. Pero merece la pena venir. Se está genial», señaló.

«El agua engaña un poco porque por la orilla está caliente, pero dentro se nota fría. No he conseguido bañarme», agregaba Cristina, del barrio bilbaíno de Santutxu. Sus hijos, Naroa, de 10 años, y Ekain, de 8, sí se atrevieron a entrar en el agua en Górliz. «Primer día y la arena la he visto muy limpia. A las diez ya había muchísima gente con las toallas. Y los recipientes de basura, que hemos hecho uso de ellos, bien. Todo muy limpio», comentaba Cristina.

A unos kilómetros de alli, Mari Carmen, de 36 años, disfrutaba del sol en Sopela. Se lo merecía después del duro viaje que había soportado con el metro «a tope» de pasajeros -al igual que el resto de transportes públicos hacia la playa-. «No queda otra que la paciencia», comentaba.