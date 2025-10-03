La renuncia de la concesionaria del Puerto Deportivo de Getxo hace encallar el plan de reforma

Vuelta a la casilla de salida más de dos años después. La renuncia de la adjudicataria para la gestión del Puerto Deportivo de Getxo, una ... concesión que tenía como principal misión la revitalización de una zona ahora completamente degradada, ha encallado. Abra Getxo Port, la empresa que se hizo con la concesión, ha comunicado a la sociedad pública liderada por el Ayuntamiento de la localidad que renuncia a llevar a término el contrato, un proyecto en el que debía acometer una inversión de 21 millones de euros.

La sociedad ha comunicado su decisión por escrito a la sociedad pública Puerto Deportivo El Abra-Getxo (dependiente en el 67% del Ayuntamiento) ayer a las 21.30 horas, según ha informado hoy. La concesionaria iba a ser la encargada de regenerar la zona portuaria en decadencia desde hace años. La actuación integral debía haber arrancado en enero, pero salvo obras menores, las excavadoras no han llegado a entrar en el suelo portuario. Menos aún se ha comenzado una actuación integral que buscaba transformar y mejorar unas instalaciones que acumulaban tres décadas de funcionamiento y que estaban en muy deteriorado estado.

La Unión Temporal de Empresas formada por Abra Moyua y Bycam fue la segunda firma que mayor puntuación alcanzó en el concurso público, pero se hizo con él después de que Gos Offshore Sports, la ganadora, renunciase en el último momento meses después. Las dos importantes constructoras vascas iban a gestionar el lugar durante 15 años a cambio de realizar la inversión de mejora y un canón anual de 1,2 millones de euros.

Desde el inicio la adjudicación generó suspicacias entre los hosteleros y amarristas. Los primeros porque tenían que cerrar sus negocios y acusaban a la nueva concesionaria de quererles subir de forma despropicionada los alquileres. Los segundos porque las tarifas se iban a incrementar de forma notoria y veían que el servicio era deficiente. Muchos de ellos han buscado refugio en otros puertos cercanos.

Hotel

La semana pasada el PP reveló que los terrenos donde se proyectaba la construcción del hotel estaban incluidos dentro del inventario de suelos contaminados del Gobierno vasco. En concreto, son cinco solares de la pastilla portuaria los que están incluidos en el listado. Un contratiempo que obliga a la empresa a proceder a una limpieza exahaustiva del lugar antes de construir y que, según fuentes cercanas a los promotores, puede haber tenido mucho peso en la renuncia. Dicha obligación no estaba recogida en los pliegos de la licitación, lo que ha sido entendido como un contratiempo más al proyecto. La concesionaria de hecho en un primer momento había solicitado ampliar «siete años» más el tiempo de contrato a cambio de ejecutar los trabajos de descontaminación.

El ambicioso proyecto incluía dar un aire nuevo a los edificios. Las tres naves actuales iban a seguir albergando establecimientos hosteleros, mientras que en el pabellón más alejado se buscaba incentivar la instalación de empresas de ocio y comercios. Los edificios del fondo seguirán estando dirigidos a una veintena de actividades relacionadas con el sector náutico. En cuanto a los muelles se iban a crear alrededor de 800 huecos fijos y otros 12 para embarcaciones que estén en tránsito y necesiten pasar noche o quieran hacer una parada.