El reincidente que trae de cabeza a la Policía de Getxo

A la Policía Local de Getxo le está trayendo de cabeza un delincuente, exhibicionista y alborotador conocido por los uniformados como 'brikidance' o 'Gollum', que ... lleva varios meses creando «problemas», según explican fuentes de la Guardia Urbana. Es un viejo conocido también de la Policía Municipal de Bilbao y de los agentes de la Ertzaintza que patrullan sobre todo en el barrio de San Francisco. En la capital ha cometido altercados pero también «diversos hurtos y robos con violencia». Ha sido «multitud de veces identificado y detenido», según confirman los agentes. En Getxo los uniformados acumulan más de una «decena» de actuaciones contra esta persona en los últimos meses. La más reciente se registró el lunes. Los agentes le han detenido también una vez y se suman aparte las ocasiones que le ha identificado la Policía autonómica. Varias decenas entre todos.

Ha generado quejas entre los comerciantes de la calle Mayor de Las Arenas y otras zonas de tiendas getxotarras. «Le gusta andar medio desnudo y, si le dices algo, se te encara. Si le llamas la atención porque encima le da por ponerse delante de los escaparates, todavía peor», señalan. En una de las ocasiones, cuando los agentes le identificaron, comenzó a hacer sus necesidades delante de ellos. En otra, comenzó a «masturbarse» cuando su letrada acudió a defenderle a comisaría. El verano pasado también pisó suelo getxotarra, frecuentaba las playas de Las Arenas y molestaba a las mujeres que tomaban el sol, sobre todo a las que hacían topless, recuerdan los agentes.

Un 52% de robos más

No es la primera vez que una persona genera importantes quebraderos de cabeza a un cuerpo policial. Entre el 22 de mayo y el 18 de junio del año pasado la Guardia Urbana getxotarra detuvo en «siete ocasiones» a un varón, otro viejo conocido de la Policía, por cometer robos con violencia e intimidación. Según reveló el jefe de los uniformados, Tomás Santín, cuando esta persona entró en prisión los hurtos cayeron de forma drástica en el municipio. Un ejemplo: durante el primer semestre se iban acumulando un 52% más que en 2023 y al final se terminó el año con un 5% de subida, de 140 a 147. En ocasiones, los delitos no tienen penas elevadas y los delincuentes no entran en prisión. Concretamente, fue un robo violento a una mujer de 82 años por parte del agresor de 29 años lo que permitió a la Ertzaintza elaborar un atestado que permitiese su encarcelaminento. La mujer caminaba hacia su domicilio cuando se le acercó para pedirle dinero y aprovechó para tirar con fuerza de la cadena de oro que llevaba en el cuello.