Récord de cruceros con 95 buques y 181.000 turistas en la terminal de Getxo Son catorce escalas más que el año pasado y casi 50.000 pasajeros más a bordo

Leire Pérez Getxo Viernes, 31 de octubre 2025, 18:45

La terminal de cruceros de la Autoridad Portuaria en Getxo dio este viernes por finalizada la temporada con la llegada del Europa, de la compañía Hapag Lloyd. Según explicaron portavoces del Puerto, desde que tuviera lugar el amarre de la primera embarcación el 17 de marzo, las instalaciones getxotarras han acogido 95 escalas. Son catorce más que las 81 recibidas el año pasado. Y ese incremento de cruceros ha disparado el número de visitantes. Los turistas que llegaron al territorio por mar subieron de los 137.477 de 2024 hasta los 181.000 de 2025. Los principales países de origen han sido una vez más Gran Bretaña, seguida por Estados Unidos y Alemania.

Durante esta temporada han hecho escalas buques de entre 104 y 343 metros de eslora. La capacidad ha sido también muy diversa. Desde los 172 pasajeros del World Voyager de Mystic Cruises hasta los 6.334 del MSC Virtuosa, de MSC. «Demuestra la versatilidad de las instalaciones del Puerto de Bilbao para adaptarse a cruceros de cualquier tipo y tamaño», han explicado desde la Autoridad Portuaria.

Diez de las embarcaciones que fondearon en Getxo hicieron ya de paso noche. Pero además, por primera vez, tres cruceros han comenzado su singladura en la terminal vizcaína. Fueron el MSC Poesía de MSC que partió el 23 de abril, el Europa 2 de Hapag-Lloyd (TUI) que salió el 18 de julio y, por último, el MS Vista de Oceania (NHG) que se puso en marcha el 4 de septiembre. Por otro lado, el 17 de junio coincidieron tres cruceros en lo que fue un nuevo hito. Se trató del Independence of the Seas, de Royal Caribbean Cruises; el Scenic Eclipse, de Celebrity Cruises; y el Azamara Onward, de V Ships / SP Cruises.

Precisamente para seguir incrementado el tráfico de cruceros y que Getxo se convierta en un 'home port', una base desde la que salgan barcos, pero también a los que lleguen como parada final, la Autoridad Portuaria trabaja en la modificación de los usos. La tramitación ha recibido numerosas alegaciones, entre ellas del Ayuntamiento, para rebajar la altura prevista. El Consejo de Ministros tendrá la última voz.