Recogen firmas para exigir mejoras en la calle Mayor de Las Arenas tras su reforma

La reciente reurbanización de la calle Mayor de Las Arenas, finalizada en agosto tras ocho meses de obras, ha desatado un creciente malestar entre los ... vecinos y comerciantes de esta arteria. En apenas veinte días, han logrado reunir más de 300 firmas –y siguen sumando– que acompañan un escrito dirigido al Ayuntamiento de Getxo para denunciar lo que consideran una zona «descuidada, mal planificada e insegura».

En el documento, los ciudadanos reclaman una actuación urgente que garantice un entorno urbano digno, limpio y con mayor seguridad vial. Idioa Novo, propietaria de una de las zapatería más antiguas del área lamenta que «se ha hecho la reforma sin pensar en quienes vivimos y trabajamos aquí». Junto a otros residentes, ha impulsado la recogida de firmas. «En septiembre ya trasladamos nuestras quejas, pero nadie nos ha hecho caso», explica.

El tramo que va desde Areetako Etorbidea Plaza Bizkaia Zubia hasta la intersección con la intersección Santa Ana es una plataforma única, donde se permite el tráfico rodado –a diferencia de la primera fase semipeatonalizada desde la plaza de La Estación. Según el Ayuntamiento, el objetivo era mejorar la accesibilidad peatonal, pero los vecinos sostienen que la ejecución no ha tenido en cuenta la convivencia entre los usos del espacio.

Uno de los puntos más conflictivos es el nuevo carril bici, cuya ubicación es objeto de críticas. «Hay días en los que preferimos caminar por la otra acera porque tenemos miedo de que nos atropelle una bicicleta. No hay límites de velocidad, ni pasos de peatones cerca. Un cliente mío abrió la puerta del coche y por poco se lleva por delante a un ciclista», relata Novo. Los comerciantes subrayan que no están en contra del bidegorri, pero sí de cómo se ha integrado en el espacio, sin medidas de seguridad ni una separación clara respecto a la acera y la calzada.

La falta de diferenciación entre zonas de paso ha provocado también otros incidentes. Uno de los bancos instalados tras la reforma fue embestido por un coche la semana pasada debido a la estrechez de la vía. Aunque ya ha sido repuesto y sustituido por uno nuevo, los vecinos expresan su preocupación. «Si en ese momento alguien hubiese estado sentado ahí, estaríamos hablando de otra situación», advierten.

Además, reclaman una mayor limpieza de las calles, la instalación de más papeleras y una mejora en el alumbrado público, que consideran insuficiente en varios puntos, lo que incrementa la sensación de inseguridad al anochecer. También solicitan la reposición del arbolado retirado durante las obras. «No es solo decoración, las zonas verdes favorecen la salud, el medio ambiente y la calidad de vida», señalan.

Ante esto, los vecinos no descartan acudir próximamente a un pleno municipal para trasladar directamente sus reclamaciones. La recogida sigue abierta en varios puntos de la calle Mayor. Fruterías, estancos, zapaterías, tiendas de ropa y peluquerías. «Esto no va de partidos políticos. Esto va de sentido común», concluye Novo.