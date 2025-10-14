El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Dos kilómetros de retenciones en la A-8 por un accidente en Barakaldo
Después de la reurbanización de la calle Mayor, peatones, ciclistas y vehículos comparten el mismo espacio en una plataforma única. J. Gil

Recogen firmas para exigir mejoras en la calle Mayor de Las Arenas tras su reforma

Vecinos y comerciantes del barrio getxotarra denuncian la inseguridad vial por la falta de separación entre la acera, el bidegorri y la calzada

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Martes, 14 de octubre 2025, 15:47

La reciente reurbanización de la calle Mayor de Las Arenas, finalizada en agosto tras ocho meses de obras, ha desatado un creciente malestar entre los ... vecinos y comerciantes de esta arteria. En apenas veinte días, han logrado reunir más de 300 firmas –y siguen sumando– que acompañan un escrito dirigido al Ayuntamiento de Getxo para denunciar lo que consideran una zona «descuidada, mal planificada e insegura».

