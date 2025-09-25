El radar de un municipio vizcaíno que registra 150 infracciones al día El Ayuntamiento de Sopela ha hecho balance de los últimos dispositivos ubicados en el municipio

S. Osorio Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:17 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Sopela ha hecho balance sobre los últimos radares instalados en el municipio. En el periodo de prueba del nuevo radar ubicado en la calle Gatzarriñe, junto a la Ikastola Ander Deuna, se han registrado unas 150 posibles infracciones diarias por exceso de velocidad en una zona limitada a 50 km/h.

Según han informado fuentes municipales, el periodo de transición finalizará en las próximas semanas, momento a partir del cual se iniciará el control y la tramitación de las sanciones correspondientes. «El objetivo de los radares situados en diferentes calles de Sopela es garantizar la seguridad vial tanto de conductores como de peatones, limitando la velocidad de los vehículos, que en tramos como el de Gatzarriñe se está demostrando excesivamente alta», aseguran desde el Consistorio.

Este tramo de carretera es de titularidad municipal y constituye un área de transición entre el casco urbano y el resto de Uribe Kosta. Además, se trata de una zona escolar y con accesos a pequeños barrios rurales de Sopela.

Temas

Sopela

Radares

Audiencias